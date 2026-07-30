父親節將至，不少人開始傷腦筋該送爸爸什麼禮物，就有網友好奇發問，6000元送禮預算可以買什麼？好市多透露，歷年父親節檔期以電鬍刀、咖啡機等實用型小家電最受會員青睞，皮帶等男性配件也維持穩定買氣；近年則因健康與睡眠意識提升，沖牙機、登山杖、舒眠枕等商品也逐漸竄紅。
父親節送禮買什麼？好市多曝2類熱門商品
好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉透露，依據往年父親節檔期，電鬍刀、咖啡機等實用型小家電，一直是會員選購的熱門品項，皮帶等男性配件也維持穩定需求。近年隨著會員更加重視健康管理、戶外休閒及睡眠品質，沖牙機、登山杖及近期推出的舒眠枕等商品的關注度也逐漸提升。
6000元預算怎麼買？網友狂推電鬍刀、咖啡機
一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，打算以約6000元預算挑選2至3樣父親節禮物，並列出口袋名單，包括售價599元的Levi's皮帶、3699元的百靈電鬍刀、3399元的雀巢膠囊咖啡機、3369元的沖牙機、1149元的登山杖，以及599元的舒眠枕，希望請網友推薦最值得入手的組合。
貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，其中實用性高的百靈電鬍刀獲得最多支持，有人留言表示：「投百靈那款電鬍刀一票，我就是用這台。」也有使用者分享，近期價格比過去便宜不少，趁父親節檔期入手相當划算。
雀巢膠囊咖啡機同樣獲得不少網友推薦，有人分享：「雀巢那台我們家有，如果喜歡不用等，膠囊咖啡機確實蠻方便的。」另有人表示：「膠囊咖啡機！現在的膠囊很多口味可以選。」
至於登山杖、沖牙機及舒眠枕也各有擁護者，有網友表示：「感覺你爸應該有在登山，那登山杖我覺得可以買。」也有人直言：「如果是我，最想收到舒眠枕。」「那個枕頭真的不錯。」顯示除了傳統小家電外，兼顧健康、戶外活動及睡眠品質的商品，也逐漸成為父親節送禮的新選擇。
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好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉透露，依據往年父親節檔期，電鬍刀、咖啡機等實用型小家電，一直是會員選購的熱門品項，皮帶等男性配件也維持穩定需求。近年隨著會員更加重視健康管理、戶外休閒及睡眠品質，沖牙機、登山杖及近期推出的舒眠枕等商品的關注度也逐漸提升。
一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，打算以約6000元預算挑選2至3樣父親節禮物，並列出口袋名單，包括售價599元的Levi's皮帶、3699元的百靈電鬍刀、3399元的雀巢膠囊咖啡機、3369元的沖牙機、1149元的登山杖，以及599元的舒眠枕，希望請網友推薦最值得入手的組合。
雀巢膠囊咖啡機同樣獲得不少網友推薦，有人分享：「雀巢那台我們家有，如果喜歡不用等，膠囊咖啡機確實蠻方便的。」另有人表示：「膠囊咖啡機！現在的膠囊很多口味可以選。」
至於登山杖、沖牙機及舒眠枕也各有擁護者，有網友表示：「感覺你爸應該有在登山，那登山杖我覺得可以買。」也有人直言：「如果是我，最想收到舒眠枕。」「那個枕頭真的不錯。」顯示除了傳統小家電外，兼顧健康、戶外活動及睡眠品質的商品，也逐漸成為父親節送禮的新選擇。