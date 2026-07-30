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▲雅典帕拉斯劇院演出謝幕觀眾起身鼓掌。(圖/ 優人神鼓提供)

呼應文化部推動「2026歐洲臺灣文化年」，優人神鼓今年再度受邀展開歐洲巡演，將前往義大利、奧地利、捷克及德國等地演出，以《金剛心》與《入夜山嵐》兩部作品，持續向世界展現來自臺灣的文化底蘊與藝術能量。《金剛心》於8月5日至6日受邀登上義大利Segesta Festival，於擁有兩千多年歷史的塞傑斯塔古劇場（Teatro Antico）演出。去年優人神鼓首次巡演歐洲，在羅馬、卡塔尼亞、雅典、巴黎與索菲亞演出廣獲好評，其中卡塔尼亞古羅馬劇場一位觀眾留下「你為我們古老的石頭注入新的靈魂（You bring new spirit to our ancient stones.）」的感動回饋，更促成義大利團隊規劃拍攝紀錄片，記錄優人神鼓在歐洲的創作歷程，以及「靜心雲腳（Mindful Walk）」如何在古文明場域中展開一場跨文化的對話。去年於巴黎布朗利博物館國際首演、四場演出售罄的《入夜山嵐》，今年也將持續巡演，前往維也納、布拉格與德勒斯登等重要文化城市演出。同時，優人神鼓也將首度於維也納舉辦「Mindful Walk」靜心雲腳，結合步行、靜心與鼓聲，邀請當地民眾共同體驗優人神鼓三十多年來所實踐的身體修行與生命美學。除了劇場演出之外，今年巡演也將透過演後座談、工作坊與靜心雲腳（Mindful Walk）等交流活動，讓歐洲觀眾不只是欣賞作品，更能親身參與優人神鼓所傳遞的東方身心文化。優人神鼓相信，藝術不只是舞台上的演出，更是跨越語言、文化與生命經驗的深度交流。優人神鼓感謝文化部、外交部持續推動臺灣文化走向世界，也感謝緯創資通、長榮航空與全漢企業等企業夥伴再次攜手支持，以及所有一路陪伴優人成長的朋友。因為每一份信任與支持，讓來自臺灣的鼓聲得以再次跨越山海，在世界舞台持續迴響，讓更多人透過藝術認識臺灣。