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1名在新加坡留學的19歲法國男學生麥克西米利安（Didier Gaspard Owen Maximilien），今年3月被發現，為了拍惡搞影片在自己的社群平台上獲得流量，竟在購買自動販賣機飲料時，取出吸管舔一口後又放回，雖然他最後有拿走這根他舔過的吸管，但此舉已引起星國民眾對公共衛生的擔憂，星國法院今（30日）判決出爐，麥克西米利安被罰款600元星幣，折合台幣約1.5萬 。根據《聯合早報》、《海峽時報》報導，這起事件發生在今年3月12日下午，地點為紐頓金嶺購物中心，當天麥克西米利安上完拳擊課，到商場內的iJooz自動果汁販賣機購買柳橙汁，突然萌生想拍惡搞影片的念頭，於是就從吸管盒取出一根吸管，舔一口後再放回盒子，還全程錄影，等到影片拍完，他便拿著飲料和吸管走人。之後，麥克西米利安把影片編輯後並上傳到自己的Instagram帳號，引發許多新加坡民眾反感，不只被轉發到當地社區專頁，還被當地媒體報導。iJooz業者發現此事後，便向星國警方報案，並出於衛生考量，把自動販賣機內的500多根吸管全都換新。報導提到，麥克西米利安被控以公共滋擾等罪名，在新加坡，擾亂公共秩序者最高面臨2000新幣罰款、3個月監禁，或兩者併罰。30日開庭時，麥克西米利安坦承犯行。不過，考量到麥克西米利安9月就要回法國，控辯雙方一致認為，若要判處監禁或緩刑，在實行上會比較困難，再加上他年紀尚輕，之前也沒有案底，便訴請法官以罰款處理。