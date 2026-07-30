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▲耶耶（前排左）留著一頭中分頭髮，五官相當俊俏，完全遺傳到爸媽的優良基因。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）

藝人王仁甫與季芹婚後育有一對寶貝兒女，兒子「耶耶」近期剛滿18歲，昨（29）日一家人前往餐廳慶生，只見耶耶長相神似爸爸王仁甫，讓眾人一眼認出，父子倆也罕見同台合唱歌曲〈我難過〉，讓現場宛如小型演唱會。影片曝光後，網友們也表示：「父子倆一起在台上，唱著爸爸20多年前的成名曲，好感動」、「完全不像父子，像兄弟」、「兒子的顏值逆天了，太帥！」王仁甫與季芹的兒子「耶耶」近日迎來18歲生日，一家四口一起前往餐廳慶生，只見耶耶留著一頭中分頭髮，五官相當俊俏，完全遺傳到爸媽的優良基因。耶耶被樂隊主持人cue上台，眾人一眼就認出他是王仁甫的兒子，立刻引起全場目光。被問到爸媽今天是否有在場？耶耶回答：「有啊！他們都在樓上。」接著王仁甫也一起上台和大家打招呼，父子倆還加碼合唱〈我難過〉，讓許多人拿起手機狂拍。影片曝光後，網友們紛紛表示：「兒女的顏值很高」、「時間真的過得太快了，一下子就18歲了」、「希望有機會小YA可以跟爸爸同台飢餓遊戲」、「感覺全家人都像18歲。」而王仁甫與季芹也發文祝福兒子生日快樂，感性表示：「從今天開始，你就是一位成年人了，希望你能勇敢追尋自己的夢想，爸爸媽媽最大的願望，就是希望你一生平安、快樂。」並溫暖喊話：「寶貝～放手去闖吧！累了就回家，我們永遠都在。」