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劇情就像柬埔寨詐騙 眾喊不適合小朋友

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色，一同展開人魚島冒險。（圖／翻攝自羚邦臉書）

日本粉絲神比喻 釣出本人回應

日本超人氣動畫《吉伊卡哇》首部電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，在今（31）日上映。電影上映前被文化部列為「保護級」引發討論，許多台灣粉絲覺得劇情「就像被騙去柬埔寨打工」，日本也有粉絲笑說，電影版對人性的描述，就像在看黑暗系作家湊佳苗的作品，湊佳苗本人也對此發文回應。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》改編自漫畫高人氣的「賽蓮篇」，故事描述吉伊卡哇、小八貓、兔兔收到一張神祕傳單，上面寫著只要前往人魚島，就能享受免費住宿、美食，還有高達100倍的討伐報酬，免費旅行、高薪工作、待遇超好，看起來就像一場騙局，他們抵達人魚島後才發現，島上隱藏不為人知的真相。主角們被超高福利吸引登島後，原本愉快的冒險變成生存與討伐的危機，這個故事劇情讓台灣粉絲們聯想到柬埔寨騙局，不少人就是被高薪、超好福利騙去詐騙園區，最後為了生存只能不擇手段，認為《吉伊卡哇》電影版根本不適合小朋友看，片中有不少令人不安的劇情發展。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》在日本上映時，短短3天就吸引超過150萬人次進場，不少粉絲在看完後，覺得就像看了「湊佳苗」的作品，描寫黑暗的人性，故事的結尾又給人不安、充滿遺憾的感覺。這些評論被湊佳苗本人看到，她還在IG上貼出「吉伊卡哇」的照片，並在照片上寫上「吉伊卡哇 湊佳苗」。湊佳苗笑說，沒有想過有一天會跟吉伊卡哇一起出現在搜尋建議中，最近看到很多人的電影觀後感都提到自己的名字，等新書宣傳告一段落後，她也要自己到戲院看這部電影，粉絲們看到也留言，「沒想到本人親自回應」。湊佳苗2009年靠著驚悚推理小說《告白》打開知名度，後續作品《贖罪》、《為了N》等，都受到大批讀者歡迎，湊佳苗非常擅長描寫人性的黑暗面，讓人看完之後，有種難以言喻的失落感。