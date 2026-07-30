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▲中信兄弟洋投菲力士，至今6場先發一勝難求，30局投球就狂丟24次保送，控球成為最大罩門。（圖／中信兄弟提供,2026.7.24）

中信兄弟今年戰績不振，開季前豪組6位洋投、開季後不久簽下的前統一獅王牌菲力士，整體成績不佳是主要原因，截自7月30日開打前，兄弟洋投各項數據幾乎都是6隊最差，5位曾登上一軍的洋投，整體防禦率3.81遠遜於聯盟平均2.89，成為離群值般存在，得盼望稍早宣布簽下的澳洲籍左投杰克（Jack O'Loughlin）成為救世主。中信兄弟開季前除了有雙王牌羅戈、勝騎士坐鎮，還找來資歷顯赫、大聯盟累積74場出賽的黎克，二軍則有德保拉、陶樂和馬奎爾備位，結果黎克出賽7場苦吞5敗、防禦率高達4.91，5月就離開球隊。另外陶樂、馬奎爾至今則皆在二軍出賽，且多為短局數，難以支援先發，羅戈、勝騎士雖然穩定在一軍貢獻，但成績與過去相比都有下滑，前者16場先發6勝8敗、防禦率上漲至3.51，後者先發14場6勝4敗、防禦率則為3.40，雖然進階數據不錯，但兩人防禦率都相比過往王牌等級成績有落差。至於菲力士，4月加入球隊後，直到5月27日才首度亮相，加上前役隊前東家統一獅4.2局出現6保送、慘失4分吞敗後，至今6場先發一勝難求，防禦率高達6，累積30局被打出34支安打、24次保送，控球成為最大罩門。加上新入隊的杰克在內，中信兄弟本季已經成為簽下最多洋投的球隊，但整體成績卻不理想，防禦率3.81遠低於聯盟平均2.89，甚至比投入資源明顯較低的樂天桃猿還慘，被全壘打21支、失分143分也都是全聯盟最差。在此前提下，中信兄弟洋投仍吃下312局，高居全聯盟第3，主因與本土先發匱乏、後援戰力不穩定有關，數據敬陪末座、又大量吃下局數，成為戰績不佳主因。本季中職洋投成績最出色的球隊是味全龍，合計拿下25勝16敗、防禦率僅2.19、406.2局投球也是6隊之冠，第2名則是統一獅，洋投防禦率也僅2.27，317.2局同樣獨居第2。黃衫軍稍早宣布簽下的新洋投杰克，不僅過去有大聯盟經歷，今年轉戰韓職三星獅，上半季17場先發吃下83.1局、送出81次三振，防禦率4.86尚可，且關鍵是曾於2023年、2026年經典賽先後面對韓國、中華隊繳出合計5局無失分完美好投，具備對亞洲打者豐富經歷，兄弟如今只能盼望杰克，成為下半季衝冠的關鍵補強，最可能取代的洋投，就是本季身手大退化的菲力士。