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662公頃範圍位置公展！區段徵收啟動

▲淡海科學城最新開發範圍與位置曝光，總面積廣達 662 公頃，涵蓋淡海新市鎮第二期發展區（第一開發區），即日起正式公開展覽。（圖／國土管理署提供）

▲淡海科學城細部計畫圖，將採區段徵收整體開發，規劃產業專用區、住宅、商業、文教學校及醫療專用區，落實在地宜居理念。（圖／國土管理署提供）

淡北快線15分鐘直達北士科！直通海空雙港

▲淡北道路目前積極施工中，完工後將大幅紓解淡水聯外交通瓶頸，未來搭配中運量「淡北快線」升級規劃，可大幅縮短淡海前往北士科與台北市區的通勤時間。（圖／翻攝淡北道路專案網站）

🟡產業進駐預估創造六千職缺！帶動淡海移居潮

「淡海科學城」最新進度重磅登場！內政部國土署今（ 30）發布新聞稿，公布「變更淡海新市鎮特定區主要計畫」及「細部計畫案」自 7 月 30 日起辦理公開展覽 30 天。本案開發範圍廣達 662 公頃，位置橫跨淡海核心，將採區段徵收打造結合科技產業與生活機能的宜居城，並於 8 月 20 日舉辦說明會邀民眾參與。內政部國土管理署表示，配合行政院「首都圈黃金廊帶推動方案」，於。開發範圍與位置廣達 662 公頃，將採區段徵收方式整體開發。空間劃設除產業發展區外，同步配置住宅、商業、體育場所、學校及醫療專用區，落實「在地就學、在地就業、在地就養」理念。，在亞東科技大學淡水校區舉辦兩場說明會。淡海科學城計畫進度備受關注，關鍵在於交通建設重大突破。除了積極施工外，新北市議員陳偉杰指出，該路線規劃自紅樹林站南延銜接大度路，與台北市社子捷運整合，串聯社子、北投士林科技園區（北士科）、關渡至淡海新市鎮。陳偉杰表示，區；向西更能銜接台北港、台 61 及台 64 線直通桃園機場航空城，真正建構連結海空雙港的國際科技新核心。在產業布局方面，淡海科學城由國科會與經濟部主導，聚焦 ICT、人工智慧（AI）、資安、電動車及醫療生技等高科技領域，就業紅利同步帶動強勁移居潮，，成為全台人口淨移入熱區。市場分析指出，在雙北房價基期相對親民、科技廊帶加持下，淡海新市鎮持續吸引大量首購族與年輕家庭進場布局，特別是緊鄰輕軌站點、雙語學區等生活機能完善的區域，自住剛性需求表現相當強勁。