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男團NU'EST於2022年宣布解散，近日成員ARON突然拋出震撼消息，向粉絲宣布自己成為一名「早九晚六」的上班族，目前在一般公司擔任行銷人員，他強調這不是在開玩笑，也不是在拍節目，是真的投入了職場生活，希望未來可以用自己的經歷幫助NU'EST重組合體。ARON近日透過粉絲平台分享近況，先是跟粉絲打預防針說「我沒在開玩笑」，接著透露自己成為了「早九晚六」的上班族，現在是每天固定上下班，負責行銷工作的社畜。在沒有偶像活動的日子裡，ARON認為比起休息，更希望能趁這段時間學習不同技能、累積工作經驗，「之後應該能對我們有好幫助。」當粉絲好奇他提到的「之後應該也能對我們有所幫助」是什麼意思時，ARON笑著回應：「就是你們喜歡的那些哥哥們。」一句話瞬間讓粉絲暴動，猜測未來還能看到NU'EST成員再次重組回歸。ARON強調自己沒有退出演藝圈，有拍攝、節目或其他工作時，公司都會協助調開時間，希望能兼顧上班族、藝人的雙重身分，他笑說目前最不習慣的是整天坐在辦公室，「一直坐著真的很累」，還在努力適應職場節奏中。NU'EST於2012年出道，2017年成員因參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季中再次翻紅，團體於2022年結束活動後，成員各自展開個人發展。