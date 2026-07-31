小孟老師分析今（31）日十二星座運勢，牡羊座投資需有耐心，幸運色是孔雀綠，巨蟹座投資謹慎考慮，射手座要選擇優質股票，幸運色是磚紅色，感情方面，金牛座桃花朵朵開，雙魚座有望告白成功。
牡羊座：
工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
牡羊幸運色：孔雀綠色
貴人：射手
小人：水瓶
金牛座：
工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
金牛幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
雙子幸運色：橙紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
巨蟹幸運色：三色堇紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
獅子幸運色：苔蘚綠色
貴人：獅子
小人：金牛
處女座：
工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
處女幸運色：象牙色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座：
工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
天秤幸運色：青瓷綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天蠍座：
工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
天蠍幸運色：褐色
貴人：金牛
小人：處女
射手座：
工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
射手幸運色：磚紅色
貴人：處女
小人：天秤
魔羯座：
工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
魔羯幸運色：灰藍色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
水瓶幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
雙魚幸運色：中碧藍色
貴人：雙魚
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
牡羊幸運色：孔雀綠色
貴人：射手
小人：水瓶
金牛座：
工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
金牛幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
雙子幸運色：橙紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
巨蟹幸運色：三色堇紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
獅子幸運色：苔蘚綠色
貴人：獅子
小人：金牛
處女座：
工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
處女幸運色：象牙色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座：
工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
天秤幸運色：青瓷綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天蠍座：
工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
天蠍幸運色：褐色
貴人：金牛
小人：處女
射手座：
工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
射手幸運色：磚紅色
貴人：處女
小人：天秤
魔羯座：
工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
魔羯幸運色：灰藍色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座：
工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
水瓶幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
雙魚幸運色：中碧藍色
貴人：雙魚
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。