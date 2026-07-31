占卜師「道境塔羅」分析今（31）日十二生肖運勢。屬兔因壓力自我設限，覺得事情沒出路，建議換個角度思考，會有不一樣的收穫，屬羊計畫可能被打亂，保持彈性應對。
鼠
今天意志力強，即使遇到挑戰也能冷靜面對。建議保持耐心，以柔克剛，往往比硬碰硬更容易成功。
牛
看事情比平時更務實，也更能分辨真正值得投入的方向。建議專注重要目標，不要把時間浪費在沒有結果的事情上。
虎
思緒清晰、判斷力佳，適合處理重要決策或規劃未來。建議相信自己的專業，勇敢做出選擇。
兔
容易因壓力而自我設限，覺得事情沒有出路。建議換個角度思考，你會發現限制其實沒有想像中那麼大。
龍
學習力與觀察力提升，適合接觸新知識或主動蒐集資訊。建議保持好奇心，多發問、多學習，對未來很有幫助。
蛇
容易因過去的失誤或遺憾影響心情。建議把注意力放在仍可掌握的事情，不要一直停留在過去。
馬
團隊合作容易出現小摩擦，溝通上也可能有誤解。建議多確認彼此想法，避免讓情緒影響工作效率。
羊
今天可能出現突發變化，打亂原本的安排。建議保持彈性應對，把危機視為重新調整方向的契機。
猴
容易因過去的挫折而影響現在的表現。建議放下已經無法改變的事情，把重心放回眼前的機會。
雞
有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢做出改變，別再被舊習慣束縛。
狗
低潮逐漸過去，事情開始朝好的方向發展。建議保持信心，持續努力，新的轉機正在形成。
豬
工作與財務運勢穩定，容易獲得他人的肯定與支持。建議發揮專業能力，穩紮穩打，長期累積將帶來更大的成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天意志力強，即使遇到挑戰也能冷靜面對。建議保持耐心，以柔克剛，往往比硬碰硬更容易成功。
牛
看事情比平時更務實，也更能分辨真正值得投入的方向。建議專注重要目標，不要把時間浪費在沒有結果的事情上。
虎
思緒清晰、判斷力佳，適合處理重要決策或規劃未來。建議相信自己的專業，勇敢做出選擇。
兔
容易因壓力而自我設限，覺得事情沒有出路。建議換個角度思考，你會發現限制其實沒有想像中那麼大。
龍
學習力與觀察力提升，適合接觸新知識或主動蒐集資訊。建議保持好奇心，多發問、多學習，對未來很有幫助。
蛇
容易因過去的失誤或遺憾影響心情。建議把注意力放在仍可掌握的事情，不要一直停留在過去。
馬
團隊合作容易出現小摩擦，溝通上也可能有誤解。建議多確認彼此想法，避免讓情緒影響工作效率。
羊
今天可能出現突發變化，打亂原本的安排。建議保持彈性應對，把危機視為重新調整方向的契機。
猴
容易因過去的挫折而影響現在的表現。建議放下已經無法改變的事情，把重心放回眼前的機會。
雞
有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢做出改變，別再被舊習慣束縛。
狗
低潮逐漸過去，事情開始朝好的方向發展。建議保持信心，持續努力，新的轉機正在形成。
豬
工作與財務運勢穩定，容易獲得他人的肯定與支持。建議發揮專業能力，穩紮穩打，長期累積將帶來更大的成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。