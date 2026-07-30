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台日友好臂章改義賣 首波500枚估募10萬元

設計理念簡單卻有洋蔥！台灣黑熊提醫療包手拉日本黑熊

日本熊本發生規模6.8強震，罹難人數攀升至28人，引發台灣社會關注。台灣設計師日前接獲委託，設計一款象徵台日互助的救援臂章，若台灣搜救隊有要前往日本，將會帶著臂章一同前往。由於目前尚未確定搜救隊是否出發，因此首批500枚臂章將先以「復興支援布章」形式義賣，所得全數捐助日本相關復興、救難或急難救助單位。這款臂章設計圖於28日深夜曝光，並寫下「平安祈念、待命出發！」據了解，臂章原本預計配合台灣搜救隊赴日救援時一同帶往當地，作為國際救援交流及紀念用途，但因目前無法確定搜救隊是否成行，後續用途也隨之調整。設計師老魚今接受《NOWNEWS今日新聞》最新訪問時表示，目前救援隊不曉得是否真的會出發？暫時不會帶去日本，因此經過和委託製作的單位討論之後，要將首波已經製作的臂章500份進行義賣，販售的相關金額會再進行捐贈給可信、可靠的單位。而這枚日本熊、台灣熊相互扶持，象徵台日友好的臂章，不只掀起台灣民眾討論，也被日本相關單位看見，特別來訊詢問臂章相關細節。據了解，一個臂章販售金額預計為200元，若以500份計算，首波臂章可捐出新台幣10萬元。老魚所屬的設計公司今更新臉書貼文表示，感謝外界關注，經過與相關單位討論後，這款臂章將以「復興支援布章」形式義賣販售，所得將全額公開捐助日本相關復興、救難或急難救助等指定單位。相關細節各方仍在研議中，謝謝關注，也呼籲若有捐助熊本震災意願的朋友們，請轉往值得信任的公開管道，妥善辨別，「勿讓善念被利用」。臂章以橘色為底，主體為台灣黑熊與日本黑熊握手，並繡上台灣、日本兩國旗幟。圖中的日本黑熊眼角流淚、手臂纏著繃帶，象徵在地震中受到傷害；台灣黑熊則背著白色急救袋，伸手扶持對方，傳達台灣隨時準備提供援助的意象。老魚也提到設計概念相當直接，分別以日本黑熊及台灣黑熊代表兩地，日本熊手臂受傷，象徵地震造成的災害；台灣黑熊則攜帶醫療包上前協助，代表台灣救援力量及台日互助情誼。