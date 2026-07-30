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行政院會今（30）日通過由原住民族委員會函報西拉雅族申請核定為平埔原住民族一案，並由行政院長卓榮泰代表行政院正式對外宣布西拉雅族為台灣原住民族。對此卓榮泰指出，此項核定案除確認了民族集體權，更是對歷史正義、多元文化與憲法保障精神的具體實踐；西拉雅族人不僅可取得原住民身分，更由族人自主決定族群所屬成員，符合聯合國原住民族權利宣言所揭示民族自決之精神。卓榮泰說明，平埔原住民族群自90年代起，陸續投入文化復振工作，開始推動正名運動。在縣市方面，由台南市府、高雄市府及屏東縣府率先受理「熟、平」登記，肯認西拉雅族及其他南島語族在台灣之歷史定位；中央方面，司法院憲法法庭於2022年判決宣告，除現行山地原住民及平地原住民以外，其他同屬南島語系民族之台灣原住民族之身分認同權亦應受保障，此判決促成《平埔原住民族群身分法》完成立法，為西拉雅族核定為原住民族奠定法制基礎。卓榮泰表示，《平埔原住民族群身分法》施行後，原民會依法受理西拉雅族民族核定申請，並成立民族審議委員會，於今年5月完成審議後，報經行政院於今日核定。後天就是「原住民族日」，此項核定案除確認了民族集體權，更是對歷史正義、多元文化與憲法保障精神的具體實踐；西拉雅族人不僅可取得原住民身分，更由族人自主決定族群所屬成員，符合聯合國原住民族權利宣言所揭示民族自決之精神。西拉雅族經核定後，卓榮泰請原住民族委員會依法儘速公告周知，後續族人身分登記，以及相關配套措施與宣導作業，請會同內政部及各直轄市、縣市政府積極辦理；亦請相關部會配合原住民族委員會，依《平埔原住民族群身分法》第23條所定期程，盤點並檢討政治參與、交通水利、醫療衛生、經濟土地、社會福利等相關法制及權益保障措施，依憲法增修條文尊重原住民族意願之精神，以儘速落實平埔原住民族群各項權益。卓榮泰也補充，目前除西拉雅族外，尚有噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武壠族、拍瀑拉族、馬卡道族、巴布薩族及凱達格蘭族等8族已向原民會提出民族核定申請，請原民會持續推動後續審議作業，並請相關部會配合辦理各項權益保障措施。