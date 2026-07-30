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台中捷運藍線第一階段主線土建工程（BC11標）預計於8月正式動工。台中市議員林祈烽今(30)日質詢指出，全力支持重大交通建設，但擔憂長達8年以上的施工期將對台灣大道帶來嚴重的交通衝擊，呼籲市府儘速提出完整交通維持計畫。此外，他更揭露一起老舊雙節公車零件脫落砸毀自小客車的離譜事故，要求交通局全面檢視車體安全。林祈烽表示，未來台灣大道沿線勢必面臨車道縮減、改道及號誌調整等難題。他以海線高架段（BC12標）為例，該工程橫跨竹林國小、靜宜大學等校，並牽涉沙鹿陸橋拆除與多座BRT站體去留，但市府專案報告卻未清楚交代施工期間公車專用道的配置規劃。林祈烽進一步指出，未來工程進入市區，單西屯區即有9座BRT站體面臨改建或遷移。若因施工取消公車專用道，大客車與汽機車混流將大幅增加交通事故風險。他直指市府跨局處溝通不良，低估施工衝擊，並建議市府應趁今年雙節公車全面退役之際，重新檢討公車路權與BRT站體規劃，切勿「邊做邊改」讓每日數十萬通勤族無所適從。林祈烽也針對公車妥善率提出警告。他揭露今年3月發生的一起驚險事故：一名民眾駕駛新車於台灣大道停等紅燈時，遭前方老舊雙節公車鬆脫掀起的風扇護板刮毀車體。車主事後向客運業者的保險公司求償17萬餘元，起初僅獲6萬元理賠，經議員與交通局調解後，才於昨日以14萬元達成和解。林祈烽強調，該事故肇因並非駕駛人為疏失，而是車體老舊導致行進間震動鬆脫。「若當時擊中的是機車騎士或行人，後果不堪設想！」他強力要求市府立即清查所有雙節及老舊公車的車體結構，避免「行動血滴子」再度上路危害市民。交通局長葉昭甫回應表示，依現行規定，市區公車每日出車前，駕駛員均應落實車輛設備巡檢。由於各廠牌車型風扇板位置不同，將嚴格要求客運業者加強教育訓練，確保駕駛確實檢查零件是否緊固。葉昭甫也向市民保證，台中市現有的雙節公車將於今年陸續除役退場，未來台灣大道將迎來全面嶄新的電動公車，從硬體設備上根絕老舊車輛引發的機械故障與零件脫落事故，確保大眾運輸與用路人的安全。