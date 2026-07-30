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▲盧允瑞（左2）透露有工作人員在《鬼謎東宮》拍攝現場附近遇到靈異事件。（圖／翻攝自YouTube@NetflixKorea）

Netflix韓劇《鬼謎東宮》在17日上線後，因驚悚奇幻的劇情備受討論。而近日主角南柱赫與盧允瑞，登上Netflix官方YouTube頻道，接受柳炳宰和強納森的訪問，透露戲外比劇情更可怕，在片場發生了靈異事件，竟有工作人員指著沒有人的地方說：「那裡、就在那裡啊！」讓主持人都嚇一跳。影片中，主持人提到很多恐怖作品都會在現場傳出靈異事件，問兩人在片場有沒有聽說過。盧允瑞提到在拍攝初期時，有工作人員在片場附近看到鬼，還有人指著沒有人的地方說：「那裡、就在那裡啊！」讓現場主持人都感到雞皮疙瘩，但南柱赫卻抱持不信態度，直呼：「這怎麼可能。」除此之外，盧允瑞也透露現場有請韓國資深巫術人高春子（고춘자）老師擔任顧問，還說現場氣很強、電視劇會大紅。不過老師卻在中途突然因「個人原因」退出，之後就沒有出現在片場。盧允瑞也聽說有人猜測是因為老師在現場看到很多，覺得陰氣太重，才決定退出。《鬼謎東宮》講述擁有穿梭鬼界能力的具天（南柱赫 飾），與能和鬼魂溝通的宮女生姜（盧允瑞 飾），受到王（曹承佑 飾）召見，聯手調查盤踞東宮的詛咒。隨著世子接連離奇死亡，宮中盛傳企圖奪取王室血脈的鬼詛咒再度降臨，具天必須消滅鬼、解開詛咒才能活著離開皇宮，生姜則奉命暗中監視他，兩人在追查真相的過程中，也逐步逼近東宮隱藏的祕密。