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日本熊本縣28日發生規模6.8地震，由於台積電及台廠多選擇在熊本設廠，台灣國內相當關心災後狀況。經濟部長龔明鑫今（30）日表示，因為半導體產業需要檢測，目前主要受影響只有台積電子公司（JASM）；除半導體外，其餘台廠人員與狀況均正常。經濟部28日曾表示，經過福岡經濟組初步詢問，於熊本投資台廠研華、台達電、友懇、東京之星等都回報人員安全，台積電（JASM）已回應進行人員室內及室外疏散與清點中。龔明鑫表示，半導體產業因設備較精密需要檢測外，所以主要受影響就是JASM。台積電已對外說明，當地分為兩個廠：二廠仍在興建中，結構無虞，已恢復施工；一廠因已進入量產（試量產）階段，故暫時停機檢視設備，希望能儘快復工。而除半導體外，其餘台廠人員與狀況均正常。對於提供哪些協助，他說，經濟部在第一時間即透過駐外單位，主動瞭解台廠狀況並回報，持續掌握是否需要相關協助，目前整體狀況尚屬正常。