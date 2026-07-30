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▲台中市政府攜手美國在台協會（AIT）堂共同主辦「領航2026｜台中無人載具產業與海外商機論壇」(圖／資料照片)

無人機已成為繼半導體後，各國競逐的下一代戰略關鍵產業。為協助本土企業接軌全球供應鏈、爭取海外龐大商機，台中市政府近期積極整合產官學研資源，全力推進無人機產業聚落。台中市長盧秀燕強調，中部地區擁有深厚的製造與研發底蘊，期盼中央與地方攜手，將更多資源導向中部，共同打造台灣無人載具的「黃金產業廊帶」。台中市長盧秀燕指出，無人機的製造並非單一產業能獨立完成，需要高度跨領域的技術整合。台中作為台灣精密機械與光電產業重鎮，恰好匯聚了無人機最核心的五大產業鏈，包括半導體微電子、全球頂尖的光學鏡頭、航太零組件、先進複合材料以及精密機械加工。市長盧秀燕表示，「護國群山不應侷限於單一區域，更應不分南北共同參與。」台中擁有最完整的產業後盾，呼籲中央在規劃國家級無人機戰略時，應重視台中的產業結構優勢，將更多研發資源與測試場域配置在中部，才能發揮產業聚落的最大綜效。隨著全球地緣政治變化，供應鏈趨勢確立，為台灣廠商帶來前所未有的國際轉單機會。為此，台中市經濟發展局近期與美國在台協會（AIT）等國際組織密切合作，舉辦產業論壇與商機媒合會，協助台中在地的「隱形冠軍」直接對接美方與全球買家。經發局長張峯源指出，台中許多傳統的馬達驅動、模具與精密機械元件廠，技術已達國際水準。在市府積極輔導下，多家在地企業已展現亮眼成果，其中「力山工業」，發揮在馬達與機電系統累積數十年的雄厚技術，順利切入無人機動力系統。其發表的工業級高效率動力模組，具備高扭力與智慧功率監控特性，成功成為載重型工業無人機的穩定動力心臟，成功展現台中傳統製造業跨界高值化轉型的創新能量。「昶瑞機電」深耕精密馬達與機電控制系統，自主研發無人機專用高效能無刷馬達與電子調速器（ESC），能在複雜氣流下實現高精準度轉速調節，大幅提升飛行穩定度與能源效率，已成功打入日本高階工業無人機供應鏈。「新樂飛無人機」，專注於工業級與特殊應用領域，展出針對智慧農業、偏鄉物流及高空環保稽查的整合型解決方案。其具備全自動導航與優異的自主飛行控制技術，精準對接日本因人口高齡化與勞動力短缺所催生的無人化作業需求。經發局強調，推動無人機產業不僅是科技升級，更是帶動中台灣精密機械產業轉型、邁向高附加價值的重要契機。市府將持續透過國際交流、產業媒合及企業參訪，讓國際夥伴瞭解臺中產業實力，並將臺中的製造能量推向國際市場。未來將優先導入無人機於智慧農業、環境巡檢與防災搶救等公共領域，透過內需培育實力、帶動外銷，讓中部無人機產業成為台灣科技發展的另一具強勁引擎。（台中市政府經濟發展局廣告）