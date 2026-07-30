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日本熊本縣28日下午發生強烈地震，熊本縣觀測到最大震度7，造成嚴重災情，許多房屋因此倒塌，多地交通受阻。災後隔天，位於東京銀座的熊本縣物產館「銀座熊本館」湧入大量顧客排隊，希望透過購買商品來支援受災地區。根據Oricon報導，29日下午3點半，「銀座熊本館」門口有至少20人正在排隊。工作人員高舉著載有「現場實施入場管制，敬請配合」的告示牌維持秩序。店家表示，自開店以來便有大量顧客造訪。為了防止店內過於擁擠，下午開始甚至不得不於店門口實施入場限制。店內同時設置了捐款箱，不少結完帳的顧客紛紛獻出善意。一名到訪的20多歲女性表示「看到災情似乎蠻嚴重的，想著如果能買些商品盡一份心力就過來了。希望能有更多人獲救，也希望災後復原工作能儘速推進。」店家補充，由於來自熊本縣內的物流出現受阻，部分商品面臨不知道能不能撐到週末的情況。即便如此，店家負責人仍感激地表示：「店裡許多商品都來自受災當地的企業，能有這麼多人前來，真的非常感謝。」銀座熊本館也發出聲明，向「令和8年熊本地震」所有受災民眾，致上最深切的慰問與關懷。目前與銀座熊本館合作的部分廠商已傳來受災消息，未來商品的到貨情況可能會受到影響。造成各位顧客的不便，敬請見諒與包涵。銀座熊本館現已於店內設置募款箱。光是今天，我們就收到了來自廣大民眾的熱烈支援，真的非常感謝大家。所募集到的善款將全數用於支援受災民眾。大家給予的加油與鼓勵，對我們而言是莫大的鼓舞！今後也請繼續支持熊本縣以及熊本的各式特產，請多指教。