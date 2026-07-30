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▲陳俊翰律師（後排右）從法律角度分析，認為官司對女方相當不利。（圖／和展影視提供）

由謝震武律師主持的節目《震震有詞》，日前探討「已婚男女逃不過獵豔桃花團！婚內危機四面楚歌？！」媒體人狄志為分享，曾捧紅王力宏、范曉萱等重量級歌手的知名唱片公司老闆，遭結婚24年的前妻控訴「假離婚真甩妻」，更發現他竟愛上一名小26歲的已婚印尼籍移工，這名唱片公司老闆更將前妻強行趕出家門，並提起訴訟向她追討高達763萬元的「房屋租金」。《震震有詞》邀請到資深媒體人狄志為、兩性作家欣西亞、作家張慧慈及律師陳俊翰，探討婚姻問題。狄志為分享，某位知名唱片公司老闆，近期遭結婚24年的前妻控訴「假離婚真甩妻」，他於2009年以捲入跨國金融案件為由，佯稱避免連累太太而辦理離婚，並保證生活不變，兩人離婚後仍同居。直到兩年前太太提出復婚，這名老闆卻一口拒絕，太太這才驚覺自己慘遭設計，甚至失去財產分配權。更讓女方心碎的是，隨後發現前夫竟愛上一名小26歲已婚的印尼籍移工，年齡甚至僅比大女兒大4歲。前妻憤而對質竟換來對方狂吼：「我已經跟妳離婚了，我要交100個女朋友也不關妳的事！」還於去年10月、11月間將前妻強行趕出家門，並提起訴訟反咬追討高達763萬元的「房屋租金」。對此，陳俊翰律師從法律角度分析指出，若當時離婚程序符合規範，「有兩位證人見證、夫妻親自辦理登記」，女方要主張離婚無效並打贏官司的機率極低。針對男方追討763萬租金部分，男方可主張早已離婚、是女方不肯搬走，將無償使用轉為主張不當得，對女方相當不利。