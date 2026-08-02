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▲二伯考蔡阿嘎考古題，結果他都沒答對。（圖／翻攝自YouTube 蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎叫二伯自己做衣服賣。（圖／翻攝自YouTube 蔡阿嘎）

二伯的服裝品牌HAHABABY捲入抄襲疑雲，雖然她和老公蔡阿嘎發表共同聲明道歉，但消費者依舊不買單，認為他們沒有回應是否抄襲，很沒有誠意，甚至有人踢爆HAHABABY的洗標違規。事實上，二伯並非門外漢，她曾經在2021年考到女裝丙級執照，已有服飾業基本常識，當時蔡阿嘎還自豪，HAHABABY連那些裁縫阿姨都不用找了，二伯自己來就可以。HAHABABY爆出抄襲後，各種爭議排山倒海而來，一名自稱擁有30年服裝業經驗的讀者分享實測心得，沒想到發現官網標示的尺寸與實際產品有落差，洗標內容也沒有符合紡織品相關規範，有可能並未將產品交給公正單位檢測，對此記者詢問HAHABABY，截稿前尚未得到回應。然而，老闆娘二伯其實並非門外漢，她曾在2021年考取女裝丙級證照，取得該證照，主要是證明具備「基礎服裝裁縫與剪裁能力」，作為服裝製作的入門磚，如果是學生的話，也能幫助服裝科系升學加分。國立大學畢業的二伯，天生就是讀書的料，她沒有報名補習班，只買了一本參考書，還在家裡自己練習裁縫，考前3天才在猛讀書，她也秀出參考書中，有很多量身的代號，還有衣物版型的辨別。術科則是提供5種紙型，包括褲子、襯衫、短裙，背心、連身裙，要在3個半小時內做出來，二伯最後成功拿下證照，她也說，「這對我跟廠商溝通很有用，會懂更多。」蔡阿嘎則自豪老婆是考試大師，閩南語檢定、中餐丙級都考過，還放話以後HAHABABY連裁縫阿姨都不用請了，二伯「自己車」就行。