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2026年U18男籃亞洲盃中華隊20人培訓名單

陳以傑（退出）

中華籃球協會今（30）日公布2026年U18亞洲盃男籃賽20人培訓名單，將自即日起展開集訓，備戰8月13日至23日在印度阿默達巴德舉行的U18亞洲盃。本次名單集結HBL甲級勁旅主力與多名旅外好手，其中最受矚目的就是身高203公分、獲《ESPN》評為2028梯次四星高中生的台美混血新星陳卡特（Carter Coleman）。值得一提的是，原本備受期待加入中華隊的前NBA球星萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV），則因腰椎傷勢復原中，確定缺席本屆賽事。本屆U18培訓隊由南山高中教練陳柏廷領軍，陣容以HBL勁旅為核心，包括松山高中、南山高中、能仁家商、南湖高中、東山高中及陽明高中等校菁英球員入選。後場由松山高中MVP劉廷寬、南湖高中幸宇勝等人坐鎮；禁區則有209公分的陽明高中長人邱琮褆，以及南山高中楊松霖組成雙塔。旅外球員方面，共有4人入選，包括就讀美國Oklahoma Christian Academy的陳卡特、San Marino High School的陳柏叡、Ramapo High School的葉愛傑，以及畢業於澳洲昆士蘭大學的翁子捷。其中陳卡特無疑是本屆最大亮點。這位203公分前鋒母親來自台灣，今年夏天代表Team Griffin征戰Nike EYBL聯盟，憑藉優異的身體素質、全面球風及發展潛力，獲《ESPN》評選為2028梯次四星高中生，被視為中華男籃未來的重要戰力。至於另一位備受矚目的旅外球員陳以傑，則因傷無法參與本次集訓。現年15歲的他是NBA前灌籃王萊德（Isaiah Rider Jr.）之子，原本外界期待他首度披上中華隊戰袍，但因腰椎傷勢加劇，加上近期接受手術，目前仍處於復健階段，最終只能忍痛退出。陳以傑也透過聲明向台灣球迷致意表示：「我原本非常期待今年夏天來到台灣，代表Team Taiwan一起比賽，但很遺憾，目前我正在從傷勢和近期手術中恢復，因此無法成行。我衷心祝福球隊取得佳績，也期待未來有機會能夠代表Team Taiwan出賽。」此外，他也特別錄製影片感謝中華籃協及所有協助他爭取參賽資格的人員，坦言無法參與這次集訓感到十分遺憾，希望未來身體恢復後，仍有機會替中華隊效力。2026年U18亞洲盃將於8月13日至23日在印度舉行，中華隊接下來將挑選最終12人正選陣容，力拚在亞洲舞台繳出佳績。劉廷寬、任語璿、呂書瑋、周佑承、幸宇勝、莊肇紘、楊松霖、陳展維、莊立安、黃紹恩、黃佳瀚、潘皓瀚、陳柏叡、邱琮褆、陳卡特（Carter Coleman）、、錢韋程、潘鈺宸、葉愛傑、翁子捷。