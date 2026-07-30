我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安近來動作頻頻，先是拋出倒閣後，又誇讚高雄市長陳其邁是閣揆好人選。對此政經評論員吳嘉隆今（30）日表示，蔣萬安以為談國家大政方針，會拉高自己的媒體曝光度、擠壓黨內競爭對手，但過早暴露政治野心，反而讓選民覺得蔣萬安心機太重、野心太大，而且並沒有足夠的能力，來承擔起更大的責任，對一個政治人物來講，野心超過能力，是很大的致命傷，且許多人質疑蔣萬安不是真正的蔣家人，如果硬是要參選下去，可能最後會把國民黨也拖下水。吳嘉隆表示，國民黨內最近動作很多，從鄭麗文到韓國瑜的先後訪美，比誰更受到美國的關注，再到蔣萬安，拼命設定議題，渾身上下有許多演出，不管話有沒有講對講好，效果上都在搶佔媒體的版面，都在搶黨內的話語權，也都在爭取黨內共主的地位。吳嘉隆說明，這有一個大背景與小背景。大背景是上次總統大選，國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲，在總統得票率上合起來有60%，民進黨的賴清德只有40%，所以只要藍白合能成功，在總統大選上得票率超過50%的機會是很大的，這就給賴清德的連任帶來龐大的壓力。吳嘉隆指出，所以國民黨的策略就是穩住藍白合，只要能守住民眾黨的支持者，不要流失太多選票回民進黨就行了。於是，國民黨就一直會受到媒體的關注，根本原因在這裏。而小背景是，國民黨內群雄逐鹿，都想在這個亂局中脫穎而出。蔣萬安必須先拼好台北市長的連任，用高得票率壓下黨內其他競爭對手，之後才有立場挑戰賴清德的連任。吳嘉隆說，所以蔣萬安知道要避開台北市政議題，因為他是現任者，做得好不會有特別的功勞是應該的，做得不好就要被批評、被檢討。所以他目前的策略大家都看得出來，就是市政上有什麼問題都推給中央，所以得到一個綽號叫做「蔣中央」，也就是把責任先推卸給中央再說。吳嘉隆也提到，蔣萬安拉高調門，不去談如何把台北市打造為更具吸引力的國際城市，去跟東京、上海、紐約、新加坡、倫敦一較高下，而是去談當一個總統所要處理的議題，例如要任命誰來當行政院長。其實，總統要處理的，大部分是屬於國家安全議題，要定位國家利益與國家戰略，台北市長確實不適合越權來談。吳嘉隆認為，蔣萬安以為談國家大政方針，會拉高自己的媒體曝光度，會擠壓黨內競爭對手，但是這一來，等於過早暴露政治野心，反而讓一般選民覺得蔣萬安心機太重，野心太大，而且並沒有足夠的能力，來承擔起更大的責任，「對一個政治人物來講，野心超過能力，是很大的致命傷」。吳嘉隆說，這樣一來，蔣萬安的橫衝直撞，可能最後給國民黨帶來麻煩，因為這種群雄並起的局面非常不好收拾。何況現在許多人質疑蔣萬安，並不是真正的蔣家人，都要求驗DNA，估計蔣萬安在這一點上已經無法迴避，所以如果硬是要參選下去，可能最後會把國民黨也拖下水。