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面板大廠友達（2409）今（30）日舉行法人說明會，並公布2026年第2季財報。受惠於產品組合優化及營運效率提升，第2季成功轉虧為盈，歸屬母公司淨利13.4億元，每股純益（EPS）0.18元；單季合併營收708.9億元，季增2.7％、年增2.4％。友達第2季營業淨利2.2億元，歸屬母公司淨利13.4億元，每股純益0.18元。獲利能力方面，毛利率13％、營業利益率0.3％，EBITDA獲利率10.6％，顯示本業營運已逐步改善。此外，友達表示，凌華於2025年6月底完成董事全面改選後，公司取得多數一般董事席次，因此自2025年6月30日起，凌華財務報表已納入友達合併財務報表。友達指出，第2季整體營收較前一季成長2.7％。其中，Display顯示科技事業因消費性電子客戶拉貨動能放緩，營收季減0.3％；Mobility Solutions智慧移動受惠車用業務持續擴展，營收季增3％；Vertical Solutions垂直場域則受智慧場域應用及工商用面板需求回溫帶動，營收季增11％。公司表示，近年推動的轉型策略持續發揮效益，不僅優化產品組合，也提升整體營運效率，使第2季營業利益及歸屬母公司淨利同步轉盈。財務結構方面，友達表示，因應下半年客戶需求及備料規劃，第2季存貨天數略增至58天；淨負債比則持續下降至28.1％，整體財務體質仍維持健康水準。展望第3季，友達表示，消費性電子市場需求仍偏弱，不過車用業務需求維持平穩，團隊將持續深化與客戶合作；垂直場域業務則可望延續穩健成長。面對下半年景氣變化，公司將持續審慎觀察市場動態及客戶需求，聚焦產品組合優化與庫存控管，以支撐營收與獲利維持穩定。