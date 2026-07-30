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▲夏慕尼情人節套餐8月4日至9月30日限時登場。（圖／記者張乃文攝）

情人節檔期估帶來3倍成長 夏慕尼今年再開3家

七夕情人節將至，王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」攜手「Häagen-Dazs哈根達斯」推出期間限定雙人套餐。王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政提到，預計情人節檔期將為夏慕尼帶來4千萬至5千萬的營收。「夏慕尼」罕見攜手頂級冰淇淋品牌「哈根達斯」，以「夏慕尼＋哈根達斯＝哈尼」為概念發想，打造期間限定的「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐，也將於8月4日至9月30日限時登場。夏慕尼表示，套餐主打雙主餐、同時享用「日本F1國產牛 紐約客」與「醇濃可可白蘭地鴨胸」，以夏慕尼明星主餐「白蘭地鴨胸」慢煎鎖住鴨胸外層酥香與內裡柔嫩，並注入白蘭地酒點燃火焰炙燒，封存鴨胸鮮甜肉汁與油脂香氣，再以Häagen-Dazs 巧克力布朗尼冰淇淋特製醇厚醬底。雙人套餐還有「法式海味三部曲」、期間限定飲品「沁紅莓果四季烏龍茶韻」等。吳憲政提到，預期情人節檔期會帶來3倍成長，跟去年同期比也會帶來近4000萬營收。對於整體王品鐵板燒事業群，吳憲政說，去年與今年相較，成長幅度約3%至5%、前半年整體營收成長將近6%。而夏慕尼預計今年再開3家、明年有望達到21家，且將開始在百貨商場開出據點。吳憲政也說，此次情人節檔期是夏慕尼少數聯名的系列，與Häagen-Dazs哈根達斯接洽也是非常棒的跨界合作。