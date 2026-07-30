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游盈隆笑稱「想像力豐富」：真發生就全力以赴

台中市長盧秀燕今（30）日指出，若台北市長蔣萬安主張的「倒閣」成功，年底可望舉辦「史上首次中央、地方合併選舉」。下午赴台中市選委會視察的中選會主委游盈隆笑著回應，這是「想像力非常豐富的狀況」，更以「解散國會只比天塌下來的機會大一點」形容發生機率。不過他也強調，若真走到那一步，雖然非常恐怖，但中選會一定會全力以赴。蔣萬安日前拋出「倒閣」主張，引發政壇熱議，國民黨內部也出現不同聲音。盧秀燕今天上午受訪時表示，若倒閣成功、立法院依法解散，年底勢必辦理立委改選，她建議避免民眾短時間內兩度投票勞民傷財，中央與地方選舉應同步舉行，並指這可能是我國首次中央與地方選舉合併辦理的情況。游盈隆下午到台中市選委會，出席年底九合一選舉選務工作會議。他表示這是自己4月上任以來訪視的第16個地方選委會，希望透過與地方選務團隊充分溝通，建立共識，確保年底選務順利完成。媒體詢問盧秀燕提出「合併選舉」的構想時，游盈隆先是笑著表示，「這是一個想像力非常豐富的狀況。」接著指出倒閣屬於政治議題，是否解散國會由憲政程序決定，在國會尚未作成決議、總統也未依法解散立法院之前，「還沒有中選會的事」。游盈隆接著表示，目前談立委改選仍言之過早，並形容「有點像大家常擔心天會不會塌下來，但天通常不會塌下來。解散國會這件事情，大概只比天塌下來的機會大一點而已」語畢他再補充，「如果真的發生，我們一定全力以赴。」當媒體追問，若真的出現解散國會情況，中央與地方選舉是否來得及合併辦理？游盈隆坦言，這樣的情況過去從未發生過，「如果真的有那樣的事情，那真的蠻恐怖的。」他最後強調，《憲法》對於倒閣、解散國會及立委改選都有明確規範，若真的啟動改選程序，中選會將依法律規定，由委員會依法決定選務時程與相關安排；現階段中選會的立場就是「關注但不涉入」。