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▲全台最完善精密機械與航太產業鏈的台中市(圖／資料照片)

隨著全球「低空經濟」迅速崛起，無人機技術已從早期的休閒娛樂，全面擴展至智慧物流、災害救助、巡檢維護乃至國防科技等關鍵領域。擁有全台最完善精密機械與航太產業鏈的台中市，正憑藉堅實的製造根基，積極布局全球供應鏈，展現打造台灣無人機產業核心重鎮的雄心。為了汲取國際前沿經驗並拓展跨國合作機會，台中市政府經濟發展局長張峯源日前率領代表團，實地參訪日本最具規模的無人機產業盛會「Japan Drone 2026」。此行除深入考察日本中央與地方政府在法規建制、物流應用及測試驗證場域的關鍵政策外，代表團亦與多家日本無人機龍頭企業、研發機構進行深度交流。經發局長張峯源指出，日本近年在無人機「Level 4」（偏遠與人口密集區的視距外自主飛行）法規鬆綁、離島與山區物流落地，以及安全監管機制上均有顯著突破。這些實務驗證經驗，對於台中未來建構無人機測試場域與完善輔導機制，具有高度的參考價值。台中發展無人機產業具備絕佳的先天優勢。從中部科學園區到台中精密機械創新園區，大台中地區早已形成成熟且完整的航太零組件與精密機械聚落。經發局長張峯源表示，「在地一站式製造」，涵蓋高效率馬達、碳纖維複合材料、精密機殼加工至電控模組，能提供極具競爭力的組裝與製造能力。「產學研能量鏈結」，結合在地大專院校與法人機構，加速導入 AI 自主導航、影像識別與智慧通訊技術。「國際供應鏈重組契機」，具備彈性製造與高品質控管優勢，能快速響應全球市場對安全可靠供應鏈的殷切需求。身為國內航空業龍頭，漢翔航空將厚實的軍規與民航機製造經驗延伸至無人機領域。本次於展會中展示先進航空複合材料技術與機體結構設計，憑藉高可靠度、長航時及航太級的測試驗證實力，漢翔能提供符合國際最高安全標準的關鍵零組件與整機代工，成為全球供應鏈積極爭取合作的關鍵對象。近年成功轉型工業與軍民通用無人機的雷虎科技，現場重點展示垂直起降（VTOL）無人機及高空繫留無人機系統。該系統可在天然災害發生時，迅速升空建立應變通訊基站並執行高解析度空中巡檢，高度契合日本市場對於天然災害應變的剛性需求，詢問度極高。台中市政府強調，未來將持續扮演「產業推手」角色，積極借鏡日本在物流試飛與驗證場域的成功模式，研擬於台中規劃兼具安全與實用性的專務測試場域。透過「引進國際法規經驗、深化在地精密製造」的雙軌策略，台中市不僅要把無人機應用拓展至智慧城市治理、農業噴灑與救災演練，更要輔導在地企業打入國際市場，帶領台中無人機產業鏈飛向全球，劃出低空經濟的全新藍海航道。（台中市政府經濟發展局廣告）