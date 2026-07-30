「青安貸款 3.0」確定於 2026 年 8 月 1 日正式實施！財政部宣布新制大幅提高婚育家庭貸款額度，育有未成年子女最高可貸至 1,500 萬元。不過本次首度新增年收入超過 200 萬元者排除機制，並嚴格實施「限貸一次」規範，先前已核貸撥款者無法再申貸，提醒首購族特別留意。
🟡八月一日開放申貸！育兒最高額度1500萬
為了實質減輕年輕族群結婚與生育後的購屋負擔，財政部宣布「青安貸款 3.0」自 2026 年 8 月 1 日起開放申貸。本次新制特別實施「差異化額度」機制：一般無自有住宅對象最高貸款額度維持 1,000 萬元；新婚家庭調升至 1,200 萬元；而本人或配偶懷孕、育有未成年子女的家庭，最高貸款額度更一舉放寬至 1,500 萬元。
🟡新增年收逾200萬排外！自住違規將追回補貼
除了提高貸款上限，青安 3.0 也首度導入精準調控機制，新增申貸人的年齡、年所得及房屋總價上限等規定，其中個人年收入超過 200 萬元者將無法適用優惠貸款。財政部強調，優惠房貸必須「確實符合自住使用」，若經跨部會資料勾稽查核發現有出租、轉售或利用人頭戶等違規情事，將直接取消優惠資格並追討補貼利息。
🟡已核貸撥款者不能再貸！未撥款婚育戶可撤換約
針對新舊方案交替與限貸規範，財政部指出，自 2023 年 8 月 1 日起已取得公股銀行或農業金融機構核貸撥款者，因受限於「限貸一次」政策，無法再次申請 3.0 方案。不過，若符合婚育資格，且在 2026 年 7 月 31 日前申請青安 2.0 但「尚未撥款」的借款人，可檢附證明文件向公股銀行申請撤案並重新申請 3.0 方案（經選擇後不得變更）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了實質減輕年輕族群結婚與生育後的購屋負擔，財政部宣布「青安貸款 3.0」自 2026 年 8 月 1 日起開放申貸。本次新制特別實施「差異化額度」機制：一般無自有住宅對象最高貸款額度維持 1,000 萬元；新婚家庭調升至 1,200 萬元；而本人或配偶懷孕、育有未成年子女的家庭，最高貸款額度更一舉放寬至 1,500 萬元。
除了提高貸款上限，青安 3.0 也首度導入精準調控機制，新增申貸人的年齡、年所得及房屋總價上限等規定，其中個人年收入超過 200 萬元者將無法適用優惠貸款。財政部強調，優惠房貸必須「確實符合自住使用」，若經跨部會資料勾稽查核發現有出租、轉售或利用人頭戶等違規情事，將直接取消優惠資格並追討補貼利息。
🟡已核貸撥款者不能再貸！未撥款婚育戶可撤換約
針對新舊方案交替與限貸規範，財政部指出，自 2023 年 8 月 1 日起已取得公股銀行或農業金融機構核貸撥款者，因受限於「限貸一次」政策，無法再次申請 3.0 方案。不過，若符合婚育資格，且在 2026 年 7 月 31 日前申請青安 2.0 但「尚未撥款」的借款人，可檢附證明文件向公股銀行申請撤案並重新申請 3.0 方案（經選擇後不得變更）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。