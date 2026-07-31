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8月運勢翻紅！3生肖迎來旺運 事業、財運一路旺到年底

🟡生肖蛇

▲屬蛇者8月起事業突破瓶頸，9月至10月財運穩定提升。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖雞

▲屬雞者擺脫懷才不遇，工作能力終於受到重視，人際與貴人運同步回升。（圖／取自Unsplash）

🟡生肖虎

▲屬虎者迎來事業、財運雙雙走旺，9月貴人運最為亮眼，過去累積的努力開始獲得回報。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026年進入下半年，目前時序已接近8月，歷經上半年高低起伏與各種挑戰後，不少人終於迎來運勢回升的契機。隨著8月即將到來，《搜狐網》指出，《搜狐網》就點名生肖蛇、生肖雞及生肖虎將率先迎來運勢轉強，過去累積的努力開始陸續開花結果，不僅事業發展加快、財運持續走揚，貴人運也同步提升，下半年有望收穫滿滿，這波旺運甚至可一路延續至年底。屬蛇者上半年過得並不輕鬆，雖然投入大量心力，成果卻始終未如預期，不僅工作推展受阻，人際關係也承受不少壓力。不過，生肖蛇向來沉穩且具耐心，即使身處低潮，仍持續累積實力，靜待時機成熟。8月開始，事業運勢逐漸轉強，原本停滯的工作可望突破瓶頸，長期困擾的問題也將陸續迎刃而解，甚至有機會迎來新的合作案，讓長時間的努力開始有所回報。財運方面同樣值得期待，9月至10月可望迎來穩定收入，不僅進帳增加，先前積欠的款項也可能陸續回收，財務壓力逐步減輕。對生肖蛇而言，下半年的好運並非偶然，而是長期耕耘後迎來的收穫。生肖雞近兩年始終努力不懈，卻經常有懷才不遇的感受，不但付出難以被看見，重要機會也一再擦身而過，心中累積不少委屈。不過，8月起整體運勢開始回溫，下半年的轉變不只是環境改善，更重要的是心態逐漸成熟。他們開始放下過度在意外界眼光的壓力，不再急著證明自己，也不願刻意迎合不懂欣賞自己的人，當心態愈加穩定後，反而更容易吸引機會主動找上門。9月將成為職場的重要轉折點，生肖雞有望充分展現實力，長期被忽略的努力終於獲得肯定；到了10月之後，人際運持續升溫，曾誤解自己的人可能改觀，久未聯絡的朋友也有機會重新恢復互動，貴人運同步增強，下半年可望迎來屬於自己的高光時刻。生肖虎一向責任感十足，凡事勇於承擔，上半年工作與家庭大小事幾乎一肩扛起，雖然付出許多，卻未必能立即看到成果。隨著8月到來，整體運勢快速攀升，下半年可望迎來突破性發展，先前投入的計畫開始逐步開花結果，事業進展更加順利，財運也同步提升，甚至可能迎來改變人生的重要契機，各種好消息接連而來。9月更是生肖虎貴人運最旺的時期，過去曾付出的善意，有機會在關鍵時刻化為他人的支持，帶來重要資源與發展機會。進入10月至年底，不僅工作表現更容易受到肯定，做事更加順遂，身邊支持者也逐漸增加；家庭方面同樣有望傳來好消息，家人關係更加融洽，過去承受的辛勞也將慢慢獲得回報。