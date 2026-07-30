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▲鬼鬼首次公開女兒照片。（圖／羅慧夫顱顏基金會 提供）

藝人鬼鬼吳映潔今（30）日以第四屆「最初的感動」照片徵件活動愛心大使身分，出席羅慧夫顱顏基金會活動，不僅首度公開女兒「妹子」的可愛照片，還分享升格媽媽後的生活點滴，她透露，女兒現在已經會開口叫她「媽媽」，認為未婚生女後的時光是人生中最幸福的時刻。鬼鬼表示「妹子」成長速度很快，如今不只會叫媽媽也越來越黏人，她更分享，每當夜深人靜女兒熟睡後，自己都會輕聲對她說：「謝謝妳，選擇來當我的孩子！」談到生產過程，鬼鬼坦言，第一次看到女兒時，心裡還忍不住想說「怎麼皺巴巴的」，但眼淚卻瞬間奪眶而出，迎接新生命是她人生中最震撼的一刻；她強調雖然身為單親媽媽，但從沒有後悔生下女兒，反而會更「為母則強」，讓自己更加勇敢，認為不只是女兒長大，自己的心靈也跟著成長了。除了分享育兒心情，鬼鬼此次也以愛心大使身分出席活動，也探訪完成唇顎裂手術的新生兒家庭，看著家長拆下特殊鼻膜、清潔術後傷口，寶寶因不適忍不住放聲哭泣，她則在一旁輕聲安撫，熟練的舉動流露出照顧女兒累積的經驗。看著寶寶適應術後生活的模樣，她紅了眼眶感性表示：「平常幫小孩清鼻子，她都會哀哀叫，當媽媽的就已經很心疼了，更何況是剛動完手術的寶寶。看著他們努力度過這段適應期，真的會想給他們一個大大的擁抱。」她也向所有照顧顱顏孩子的家長致敬：「也因為有爸爸媽媽加倍細心的呵護，才能陪伴孩子順利跨過這個階段。這些顱顏孩子的爸爸媽媽，真的比我勇敢一千倍！」