我是廣告 請繼續往下閱讀

車禍、跌倒偵測，用戶直言：保命符

▲Apple Watch偵測到使用者疑似嚴重跌倒後，會顯示SOS緊急服務選項，若使用者長時間沒有回應，可進一步聯絡緊急服務。(圖／官方提供)

找手機、倒數計時天天用

Suica綁手錶就能搭車

心率異常提早示警

每天充電最勸退

▲Apple Watch可持續記錄心率變化，並在偵測到心率過高或過低時發出通知，協助使用者及早留意身體異常。(圖／記者周淑萍攝)

蘋果Apple Watch究竟值不值得買？一名網友表示，近期很想入手Apple Watch，卻又擔心買回家後才發現用不到，最後淪為只有外表好看的「美麗廢物」，因此詢問該不該買，就有用戶直言，雖然每天或頻繁充電確實麻煩，但找手機、睡眠紀錄、計時提醒、接聽電話及安全偵測等功能都相當實用，關鍵時刻甚至可能成為「保命符」。有網友分享，自己騎車發生事故時，Apple Watch疑似偵測到嚴重碰撞，主動啟動緊急求救程序，救護車及警方隨後趕抵現場，手錶也將相關資訊傳送給緊急聯絡人，讓他直呼「非常神奇」。Apple Watch能偵測嚴重跌倒或重大車禍，若使用者未回應倒數提醒，裝置可嘗試聯絡緊急服務、分享所在位置，並通知設定好的緊急聯絡人。有網友表示，先前到日本滑雪不慎跌倒，Apple Watch立即詢問是否需要協助。除了安全功能，最多網友提到的日常用途就是「找手機」。當iPhone不知道被放在哪裡時，可直接透過Apple Watch讓手機發出聲響，不必在家中翻箱倒櫃。其他常用功能還包括睡眠紀錄、運動及冥想倒數計時、行程提醒，以及雙手正在忙碌時直接用手錶接聽電話。喜愛赴日旅遊的網友則大讚交通卡功能，將Suica等日本交通卡加入Apple「錢包」後，即可透過Apple Watch搭乘電車或在支援的商店結帳，進出車站時不用翻找手機或實體卡片。健康監測也是不少使用者購買Apple Watch的原因，有網友分享，某天早上起床後收到心率過低警告，就醫檢查後才發現罹患心肌炎，因此認為家中若有心血管疾病風險，智慧手錶可作為日常觀察工具。至於Apple Watch最常被抱怨的缺點，多數網友一致點名續航力及頻繁充電。有使用者建議，可利用每天洗澡的時間充電，洗完通常已足以補充不少電量，也能順便擦拭沾附汗水、皮脂或防曬乳的錶帶，避免長期藏汙納垢。還有網友分享，曾不慎將Apple Watch留在外套口袋中，連同衣物放進洗衣機，曬衣兩天後才發現，充電後竟然仍能正常使用，至今已使用4年。