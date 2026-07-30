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日本熊本縣28日發生規模6.8強震，造成多處橋梁、交通中斷、房屋倒塌等，重創當地民生與基礎設施，許多居民被迫撤離避難，目前當地仍有餘震發生。中國信託銀行及其子行日本東京之星銀行今（30）日宣布，共同捐款5000萬日圓，以協助賑災相關工作，盼助受災民眾重建家園。中信銀行表示，台灣與日本雙方交流頻繁、情誼深厚，而東京之星深耕日本多年，近年更持續拓展九州市場，自2024年和熊本縣簽署合作備忘錄以來，受到熊本縣及地方政府的支持，亦在當地設立分行，服務當地企業與居民並建立緊密連結，亦與熊本縣內金融機關及企業深度往來，凸顯對熊本縣的深厚情誼。這次熊本縣遭遇強震，中信銀行偕同東京之星共同捐款5000萬日圓，以實際行動支持醫療救援、物資補給及災後重建，並將持續關注當地需求，提供其他必要援助。同時，為支持受地震影響的客戶盡早恢復正常生活，東京之星熊本分行也特地設立諮詢台，為受災戶提供金融諮詢並給予支援。另有可以中文交流的同仁，協助在熊本縣居住、就業的台籍人士。中國信託長期關注國內外重大災害，除這次熊本地震外，2024年日本能登半島地震、2018年大阪地震及2016年熊本地震等，皆第一時間以行動展現關懷，盼能善盡企業社會責任並發揮影響力，陪伴受災民眾早日恢復正常生活。