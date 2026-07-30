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洛杉磯道奇先發左投勞爾（Eric Lauer）今日主投6局僅被敲出1支安打無失分，順利拿下個人第6勝，他於5月遭到藍鳥指定轉讓（DFA），隨後透過交易加盟道奇。來到新東家後表現脫胎換骨，目前豪取5連勝，他賽後自曝心境，深知自己就是一位短期租借的傭兵，「當時道奇有傷兵、需要投手，我就是補上缺口的角色。但在這裡投球真的很有樂趣，如果可以的話，我希望繼續在這邊投球。」開季效力藍鳥隊期間，31歲的勞爾共計登板8場，僅拿下1勝5敗、防禦率6.69欠佳成績，回顧轉隊後的9場出賽，他語氣平靜地表示：「能夠找回屬於自己的節奏去投球，感覺真的很棒。現在每次上場，我不再懷疑『今天會變成怎樣？』，而是懷抱自信、帶著良好的感覺與充分準備踏上投手丘。」他的這場好投幫助道奇終止3連敗，此勝後，道奇將勝差推進至+28場，重新登頂全大聯盟最高勝率。被問到轉隊後最大的不同時，他表示：「坦白說，一切都不一樣了。比賽的周圍環境、休息室的氛圍，還有球員和後勤團隊，大家全都是如此。」他透露，道奇全隊都朝著『贏下今天的比賽、拿下每一球』的目標邁進，作為投手唯一需要專注的，就是走上投手丘做好自己的本分。「這種感覺讓人非常放鬆且有安全感。能在大這樣的環境下投球，真的非常舒服。」開季不久後，史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）便因傷缺陣，勞爾正是作為他們的替代人選來到新東家。如今這兩名投手即將傷癒復出，尤其是史奈爾稍早1A復健賽4局狂飆9K，距離回歸已經不遠，且交易截止日只剩5天，勞爾再度成為交易籌碼，他也坦言自己就是一位短期租借的傭兵。「當我來到這裡時，就明白自己可能只是個過渡期的租借人選。當時球隊有傷兵、需要投手，我就是補上缺口的角色。」但勞爾也笑說，在這裡投球很有趣，也覺得現在自己表現很好。「如果可以的話，我希望能繼續在這支球隊投球。」