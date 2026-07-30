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115年度中央政府總預算延宕至今已將近一年，立法院長韓國瑜昨（29）日召開協商會議，但朝野多次爆發激烈口角，國民黨團總召傅崐萁疑不小心被麥克風收音髒話「他媽X」，引爆綠委拍桌反彈，一秒激怒傅崐萁也拍桌嗆聲：「臭豎仔，你在說什麼？」場面相當火爆。對此，民進黨立委林楚茵痛批，這位炒股前科經濟犯不只出口成髒，更想斷送台灣下一座護國神山！林楚茵表示，星期一，藍白才在委員會審查《國防自主無人載具採購特別條例》時一路卡關，反對特別預算穩定採購，讓產業不敢投資、國軍難以建軍；昨天，國民黨又主張刪除442億元無人載具計畫公務預算。嘴巴喊支持無人機，提案卻大砍無人機，這就是國民黨最標準的「說一套、做一套」。林楚茵指出，無人載具計畫不是只有國防，從關鍵技術、非紅供應鏈、產業發展，到國中小、高中及大專校院的人才培育，全都在這項計畫裡；甚至災害發生時，花蓮堰塞湖的即時空拍與救災監測，也需要無人機協助。身為花蓮立委，傅崐萁卻漠不關心，只想帶頭砍掉台灣無人載具產業。「台灣人民不該再容忍這種炒股罪犯傅崐萁。」林楚茵直言，藍白砍掉的，不只是預算，砍的是台灣的產業競爭力、救災能力，更是下一代的科技教育，說穿了，就是砍掉台灣的未來！她更酸嗆：「最毒傅人心，出口成髒出手毀台！」呼籲一人一通電話打爆傅崐萁辦公室和國民黨中央，讓國民黨徒正視自己只是膨風的虛假民意、真正的中共小弟。