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雙B豪車只是基本款！高雄法拍會有遠航客機、鮪釣船

▲拍賣清單中還包含一艘底價 300 萬元 的鮪釣船。（圖／法務部高雄分署）

優質不動產也在拍賣之列！高雄林園透天底價336萬元起

▲本次拍賣在住宅與不動產方面，高雄分署本次釋出多筆價格相當親民的優質物件，首先是位於林園區透天厝：拍賣最低價只要 336 萬元 起，入手門檻低；在前鎮區透天厝，底價則為 602 萬 1,000 元起標。（圖／法務部高雄分署）

法務部行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」活動資訊

2026父親節最強禮物清單來了！法務部行政執行署高雄分署將於下週二（8 月 4 日）隆重舉行「123 聯合拍賣會」。本次拍賣物件話題性十足，不僅有曾是離島航線主力的「遠航客機」邁入第 4 拍、底價降至 410 萬元，還有底價 300 萬元的鮪釣船登場；不動產部分更釋出低於市場價的優質透天厝，加上雙B名車與無需競標的愛其華名錶變賣區，預計將吸引大批買家現場競標挖寶！法務部行政執行署高雄分署於下週二（4日）舉行「123聯合拍賣會」拍賣會現場集結雙B、Ford、TOYOTA、SUZUKI以及中華、三陽等知名廠牌車輛，從進口座駕到經濟實用的國產代步車應有盡有，全方位滿足各類用車喜好。為了讓買家能安心選購，分署特別規劃完善的現場賞車時段：當天上午9:30至9:59在燕巢區中興路993號1樓開放觀覽堆高機與SUZUKI小貨車，並於10:00準時開標。除了基本的車輛之外，本次拍賣會最受矚目的焦點，莫過於曾轟動一時的重型交通工具拍賣。過去曾是金門與本島離島航線主力的「遠航客機」，本次邁入第 4 次拍賣，底價直接下殺至 410 萬元，對於航空迷或特殊資產投資者而言具備極高話題性。此外，拍賣清單中還包含一艘底價 300 萬元 的鮪釣船。這兩項曾頻繁登上新聞版面的特殊標的再度釋出，成為本次聯合拍賣會最吸睛的兩大話題主角。除了交通工具之外，本次拍賣在住宅與不動產方面，高雄分署本次釋出多筆價格相當親民的優質物件，首先是位於林園區透天厝：拍賣最低價只要 336 萬元 起，入手門檻極低。在前鎮區透天厝，底價則為 602 萬 1,000 元 起標，適合有自住或改裝需求的買家。如果是想買個小飾品的民眾也很適合到現場挖寶，拍賣會現場亦設有品項琳瑯滿目的變賣區，無需經過競標程序，即可直接依超值標價帶回家。多款Ogival（愛其華）名錶、ARDEN手錶，非常適合講究品味質感者；此外還有手機殼、iPhone 充電線等通訊好物，讓您輕鬆找到便宜又超值的父親節禮物。活動日期： 2026年8月4日（週二）拍賣亮點：遠航客機、鮪釣船、透天厝活動官網資訊： 詳細公告與照片可至高雄分署官網的「應買人專區」查詢。