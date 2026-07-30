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▲吳軒彤（上圖）氣象播一半，鏡頭突然切回主播台，秦綾謙極致放鬆的模樣全國播送。（圖／Threads）

新聞台主播向來給人專業、朝氣蓬勃的形象，因此如果有出糗或漏網畫面往往讓觀眾會心一笑，TVBS氣象主播吳軒彤近日在播報氣象時，導播疑似出包，突然把鏡頭切換回主播台，導致新聞主播秦綾謙撐著桌子、表情放鬆的模樣隨著Live節目全國播送，讓網友笑翻。一名網友在社群平台分享TVBS昨（29）日晚間一則新聞片段，氣象主播吳軒彤正在預報週末天氣，沒想到，講解到一半，鏡頭忽然跳回主播台，只見新聞主播秦綾謙雙手撐著桌面，面無表情地看著疑似手機還是新聞資料，整個人狀態極度鬆弛。似乎是發現畫面出錯，導播立刻切回播報氣象的畫面，不過秦綾謙放空的一幕已經被網友截圖分享，其他網友看了爆笑，「導播是不是心不在焉」、「好像睡覺」、「這比較感覺像我在櫃檯偷偷滑手機，手機在客人看不到的視角」、「肯定是導播不小心按到按鍵了」、「好真實的動作」、「讓大家一窺主播的待命狀況！」近期主播出包造成網路話題的莫過於日前，東森氣象王淑麗在電視台Live播報巴威颱風動態，她說道：「這巴威颱風呢，還沒來台灣之前就不斷在創紀錄，創什麼紀錄呢？之前她創了一個是今年以來跟這個星巴克，啊！對不起喔！是跟辛樂克颱風，一起並封為今年以來到目前為止的風王颱風。」王淑麗誤將「辛樂克」講成「星巴克」，引發社群平台熱烈討論，「不好意思我笑了」、「淑麗，今天買一送一趕快去買」、「當淑麗開始嚴肅的時候就代表事情大條了」、「我到底聽了什麼」、「快被淑麗笑死！」