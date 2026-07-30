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台中市新學期正式執行「免費營養午餐」政策，市議員張芬郁質詢指出，教育局訂定至少「三菜一湯」的基本規範，原意是保障餐飲品質的「樓地板」，如今卻因招標困難變成「天花板」。此外，市府每年需耗資8,250萬元處理午餐廚餘，她呼籲教育局嚴格把關餐點品質，並落實惜食教育以減少剩食。張芬郁說，因應免費營養午餐政策，目前每餐單價提高至70至74元，比過往家長自付時還要高。然而，有學校嘗試以「四菜一湯」規格辦理招標，卻面臨無廠商投標的窘境，最終只能無奈改回「三菜一湯」。她強調，教育局必須密切掌握各校招標狀況，即使維持三菜一湯，品質也絕對不能因為「免費」而縮水。針對廚餘去化問題，張芬郁點出市府為此編列了高達8,250萬元的預算。她要求教育局在推廣免費午餐的同時，必須持續推動惜食教育，從源頭減少剩食，相對也能有效降低龐大的廚餘處理費用。對此，台中市長盧秀燕表示，從原本「四菜一湯」變更為「三菜一湯」的學校僅為少數，市府將會進一步了解各校改變招標規格的原因，並保證絕對會守護學童營養午餐的品質。