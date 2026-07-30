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日本熊本縣28日發生強烈地震，最大震度來到7級，造成眾多災情。許多當地民眾在地震後立刻前往加油站加油，或是湧入超商搶購物資，可看到食品貨架上幾乎被掃光，有趣的是，有熊本民眾分享，空蕩的貨架上，唯獨一款泡麵沒人想買。熊本發生地震後，由於部分交通受阻，導致物流進入較不方便，且部分地區處於沒水沒電的情況，截至29日，約有8萬4000戶家庭停水，截至30日上午，仍有約2萬2670戶家庭與設施停電，許多民眾湧入超商搶購物資，NHK指出，熊本縣部分便利商店連鎖店30日仍處於關閉狀態，7-Eleven便利商店共57家關閉，Lawson便利商店共23家關閉，FamilyMart便利商店共22家關閉，由於停電、缺水以及員工無法上班，門市均已關閉。社群平台X一名自稱在熊本大學工作的日本網友「池川佳宏」分享，他在28日地震當晚深夜前往超商採買物資，發現貨架上的泡麵與食品已經被大家買光，唯獨「北極拉麵」仍有大量商品留在架上。他不禁調侃，「果然在這種時候，也沒有人會想挑戰中本的北極拉麵。」許多日本民眾點出這款味道辛辣的拉麵為何沒有人想拿，「現在確實不是挑戰的時機呢」、「水很少的時候，吃辣的拉麵還會讓人更想喝水呢」、「就算很好吃，但是在水供應不穩定、廁所使用是否穩定的情況下，也就沒辦法好好吃了吧。」；亦有苦主表示，自己吃過這款拉麵，事後一直跑廁所拉肚子。由於台灣民眾同樣也會在颱風來臨前搶購物資，也對此相當有共鳴，「就像台灣的雙響泡一樣」、「好奇和辛拉麵相比哪個比較辣」、「好吃但是太辣耗水，拉肚子更耗水，忍痛被放在架上」。