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華航：免費載賑災物資到8月底 盼協助當地重建

日本熊本縣28日發生規模6.8強震，造成多處橋梁、交通中斷、房屋倒塌等，重創當地民生與基礎設施，許多居民被迫撤離避難，目前當地仍有餘震發生。華航表示，集團表達深切關心及慰問，宣布捐款新台幣1千萬。因應日本熊本地區地震災情，華航集團表達深切關心與慰問，宣布捐款新台幣1000萬元，作為災後救援與重建。華航說明，熊本是華航集團飛航航點之一，秉持企業社會責任與人道關懷精神，華航並提供航空運輸運能，8月底前協助免費載運賑災物資，配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織。華航表示，盼以實際行動傳遞台灣社會的關懷與溫暖，災區居民早日重建家園。華航也宣布提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至八月底。全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。