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▲派偉俊表示與禾羽（如圖）相處起來價值觀、個性等都很合，因此展開交往，目前約三個多月，關係很穩定。（圖／禾羽IG@kimi_0531）

派偉俊2026年全新專輯《BAD IDEA》將於7/31在各大數位音樂平台、8/7實體全面上架，今（30）日舉辦專輯聽歌會。日前被拍到與啦啦隊女神禾羽熱戀的他，受訪時大方認愛，透露兩人交往約三個月，價值觀、個性等都很合，相處起來也不錯，私下也會幫對方吹頭髮、寫歌給她，互動閃瞎全場；被問到以結婚為前提交往？派偉俊則回答：「對這種事還是以長遠看待，我比較成熟。」派偉俊日前被週刊拍到與啦啦隊女神禾羽熱戀中，今受訪時他大方認愛，表示彼此透過朋友認識，相處起來價值觀、個性等都很合，因此展開交往，目前約三個多月，關係很穩定。此外，個性浪漫的派偉俊，不僅會幫女友吹頭髮，這次專輯也有一首歌是寫給對方的，至於是哪首歌？派偉俊則俏皮說：「你們猜啊！」是否以結婚為前提交往？派偉俊表示：「對這種事還是以長遠看待，我比較成熟。」再加上身邊許多好友都結婚了，所以大家看到新聞當下也並不意外。不過，今年26歲的派偉俊直言：「結婚還太遠了。」兩人現在都還是以工作為主，慢慢相處。而女友禾羽將推出寫真集，被問到是否會介意？派偉俊態度相當成熟，認為紀錄生活、身材也蠻好的，直呼：「這也不是什麼壞事。」並表示對方自己也知道尺度在哪，所以非常放心。派偉俊睽違三年推出第三張個人創作專輯，誠意十足一口氣交出15首全製作曲目，談到這次的專輯命名由來，派偉俊表示：「有時候一個看似糟糕的決定，或許會迎來意想不到的好結果，凡事盡心即可，過度糾結就不好玩了。」整張作品橫跨各式New Pop曲風、復古City Pop、全英文創作及多位音樂人合作，展現出豐富的音樂企圖心與創作彈性。另外，派偉俊也將於10/0首度在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，門票於8/3中午12點在拓元售票系統全面開賣。