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▲寶可夢出手了！捐1億日圓馳援熊本強震（圖/路透社/達志影像）

日本熊本縣28日發生最大震度達7級的「令和8年熊本地震」，當地災情慘重，各界馳援行動陸續展開。寶可夢公司今（30日）透過官方網站發布聲明，宣布將，協助災區進行救援與後續復原工作，消息一出立刻在網路上引發熱烈迴響。寶可夢公司在題為「關於對令和8年熊本地震災害受災地區的支援」的官方聲明中，首先向所有受災民眾表達最深切的關懷與慰問，接著說明，為了讓受災民眾能儘速獲得援助、並推動災區復原重建工作，公司決定將善款分別提供給，同時也會針對相關支援團體發放捐款，總計投入協助整體賑災行動。消息曝光後，迅速在網路上掀起熱議，全球玩家與網友紛紛湧入寶可夢官方社群留言致謝，不少人盛讚寶可夢不僅反應迅速，出手更是充滿溫暖力量，稱讚這個陪伴大人小孩長大的品牌，在關鍵時刻展現出深厚的企業社會責任感。其中一則留言格外引發共鳴，有網友感性表示，回想1996年《寶可夢》遊戲剛推出時，遊戲裡的角色只要受傷，走進「寶可夢中心」就能立刻恢復活力；但現實世界裡，災區要重建家園、提供醫療與物資，需要投入的時間與力量遠比遊戲設定艱難許多。這位網友直言，正因如此，寶可夢公司願意撥出1億日圓大力相助，格外令人感激，也讓不少粉絲直呼「這波真的很寶可夢」。