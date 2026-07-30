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聯電公布2026年第2季財報，單季合併營收687.3億元，季增12.6%、年增17%；毛利率32.5%，歸屬母公司淨利422.6億元，每股純益（EPS）3.39元。
執行長王石表示，第2季晶圓出貨量季增10.6%，主要受惠於通訊及消費性電子需求回溫，推升產能利用率至85%。其中，22／28奈米製程營收續創歷史新高，22奈米製程占整體營收比重達17.5%，成為主要成長動能之一。
矽光子量產跨里程碑 瞄準AI高速傳輸商機
除了成熟製程需求持續增溫，聯電在矽光子布局也有新進展。王石指出，公司本月已完成首批12吋矽光子量產晶圓交付，代表12吋矽光子量產製造能力正式建立。
他表示，公司預計2027年推出可供更多客戶採用的矽光子平台，搶攻高速傳輸、資料中心及AI應用等新興市場商機。
Q3出貨續成長 產能利用率可望突破9成
展望第3季，聯電維持正向看法，預估晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，整體產能利用率可望突破90%，毛利率則維持30%中段水準。王石指出，目前電腦、通訊及消費性電子市場需求仍穩健，電源管理IC、感測器及微控制器需求持續回升，8吋產品組合明顯改善；40奈米及FinFET製程需求依然強勁，目前尚未看到AI相關需求有放緩跡象。
擴產新加坡、台南 資本支出提高至20億美元
因應客戶需求及AI、邊緣運算長期成長趨勢，聯電董事會決議分階段推動擴產計畫，包括擴建新加坡P4廠區無塵室產能，以及在台南科學園區興建新晶圓廠，打造更具彈性的全球產能布局。此外，公司同步將2026年資本支出由原先15億美元上調至20億美元，展現對未來市場需求的信心。
董事長洪嘉聰表示，生成式AI快速發展正重塑半導體產業，公司將持續兼顧擴產速度、營運彈性與資本紀律，掌握下一波產業成長契機。
漲停委買逾5萬張 帶動概念股同步走強
受法說會利多激勵，聯電今天以107.5元開出後迅速攻上112.5元漲停，漲停委買一度超過5萬張，並貢獻加權指數逾40點漲點。在聯電強勢領軍下，聯傑（3094）、欣興（3037）、盛群（6202）等相關概念股同步走揚，成為盤面資金追捧焦點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。