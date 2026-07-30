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阿嬤悲慟駁斥自殺傳言

▲泰國知名YouTuber「Hlun Solo」客死喬治亞，家屬駁斥自殺傳聞。（圖／翻攝Hlun Solo臉書）

泰國知名旅遊YouTuber「Hlun Solo」（本名博翁塔，Bowornthat Pengsuk），日前被證實於喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）一處飯店房間內身亡，得年27歲。泰國外長喜哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）今（30）日表達深切哀悼，並強調死因仍待釐清，呼籲各界在調查結果出爐前切勿過度揣測。綜合泰媒報導，博翁塔於7月13日與家人最後一次聯繫，之後便音訊全無。其兄長於週二發起尋人啟事，隨後泰國外交部、駐外志工、當地官方及親友展開跨國搜尋。然而，喬治亞警方於週三證實已發現其遺體。部分喬治亞當地媒體甚至報導指出，在其噩耗獲官方確認前，博翁塔可能已死亡近兩週。泰國外交部已緊急派遣官員趕赴第比利斯跟進案情，喜哈薩克於政府大樓受訪時指出，「泰方目前已有專員密切監控案情進展，但必須等待喬治亞當局完成調查並正式共享結果。在現階段，無論是遭人襲擊或自殘等傳聞均屬臆測，各界應保持理性，靜待調查完成」。外交部補充，待調查程序結束後，將尊重家屬意願協助處理後事，盡快將遺體接回泰國。喬治亞警方目前依據該國「唆使自殺罪」展開立案調查。值得注意的是，在喬治亞，凡遇到死因不明或死因可疑的案件，司法機關均會例行性依「唆使自殺罪」進行深入偵辦，並不代表警方已對死因下定論。從小將博翁塔撫養長大的阿嬤表示，博翁塔自幼喪父，但個性勤奮、孝順且開朗，每逢返鄉總能帶來歡聲笑語，是村裡人眼中的好孩子。對於外界有關自殺的揣測，阿嬤堅決予以駁斥。阿嬤透露在博翁塔啟程前往喬治亞前，她曾半開玩笑地說希望能有一套卡拉OK設備可以在家唱歌，「他當時答應我說，一定會買給我。我原本還想像著今年底我們就能一起唱歌...但現在，那一天永遠不會到來了」。博翁塔的兄弟也表示，希望大眾不要傳播有關博翁塔死亡情況的未經證實的說法，並讓家屬在悲痛之際享有隱私。博翁塔以拍攝獨旅影片聞名，足跡遍佈全球50多個國家，累積了將近300萬粉絲，他也經常在社群網路上分享自己努力存錢、勇敢追夢的歷程。隨著博翁塔身亡消息曝光，許多粉絲與網友紛紛留言悼念，感謝他多年來透過鏡頭帶給大家的勇氣與啟發。