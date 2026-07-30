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行政院政委陳時中今（30）日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問及台北市長蔣萬安又提出倒閣一事，回應表示政治歸政治、專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任是市政，閣員責任是依法行政把事做好，其他留待公評，「不該陷於政治口水之中」。中聯致癌油議題延燒，台中市長盧秀燕日前重批中央「包庇、蓋牌」，更質疑當中有人是門神或內鬼，對此陳時中表示，指控必須本於事實，無論官員或一般民眾，指控他人時需有證據。陳時中指出，至少到目前沒有看到包庇行為，還原查驗時間軸，指出從6月30日獲知訊息，隨即在7月1日雷厲風行宣布問題廠商停工、商品停止販售，2日宣布第一層商品下架，4日則宣布第二層商品預防性下架，5日至6日公布名單，7日對中聯油廠開罰1億6千520萬，10日則全面預防下架。陳時中反問，包庇會罰中聯油1億多元嗎？強調中央是每一天都在做事情，法務部也積極偵調，將還民眾一個公道。至於蔣萬安提出倒閣，陳時中表示，政治歸政治、專業歸專業，大家責任不同，蔣萬安責任是市政，閣員責任是依法行政把事做好，其他留待公評，「不該陷於政治口水之中」。