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全球經濟狀況震盪嚴重，不只台灣股市猛跌，就連韓國股市更是慘絕人寰，百萬YouTuber網紅RalRal（랄랄）近日公開自己的投資狀況，透露自己在SK海力士股價約280萬韓元（約台幣六萬三千塊）時期重押進場，沒想到現在卻跌到剩138萬韓元（約台幣三萬），資產直接被砍半，讓她發文苦笑說「苦主在這。」RalRal透露，自己在股價280萬韓元的時候買進SK海力士股票，但隨著近期韓國股市劇烈震盪，股價一路跌到138萬韓元，帳面價值直接蒸發約五成，讓她超崩潰發文直呼：「海力士138萬？280的人在這裡！」事實上，今年6月時，RalRal就已經因為股價低迷，發文透露自己把股票App給刪掉，試圖讓自己「眼不見為淨」，想不到短短快兩個月後，資產已經跌到不剩一半，腰斬僅剩「1字頭」。貼文曝光後，大批股票受災戶紛紛留言分享自己的慘況，有人表示「290萬買的在這」、「我是270買的」、「198萬買的鄰居報到」、「沒有賣掉，就沒有虧損。」不過也有不少人選擇決定繼續持有等著反彈，「至少不是只有妳一個人站在山頂」、「韓國股民集體取暖現場。」、「看完突然覺得自己沒那麼慘了。」