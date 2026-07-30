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底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）成為交易大限最大焦點。這位連續兩年拿下美聯賽揚獎的左投，被視為足以改變世界大賽版圖的終極補強，但由於本季結束後即可成為自由球員，加上年薪高達3200萬美元，交易回報可能不會像一般長期控制球星般誇張。美媒模擬道奇、釀酒人、小熊、光芒及洋基5套交易方案，核心幾乎都有老虎最需要的年輕先發投手。史庫柏本季結束後具有自由球員資格，老虎若未交易又無法續約，最多只能透過合格報價取得選秀補償。道奇模擬交易包由右投席漢（Emmet Sheehan）領銜，再加入高天花板投手薩蘇埃塔（Christian Zazueta）及外野手達瓦蘭（Charles Davalan）。席漢已具大聯盟經驗且仍有多年控制權，可直接補進老虎輪值；薩蘇埃塔則提供更高的未來上限。釀酒人的報價最為龐大，可能交出亨德森（Logan Henderson）、威廉斯（Jett Williams）、奎羅（Jeferson Quero）與克羅（Coleman Crow）。亨德森可立即進入先發輪值，另外3人則涵蓋中線內野、捕手及投手深度。小熊方案包括內野手羅哈斯（Jefferson Rojas）、布朗（Ben Brown）與威金斯（Jaxon Wiggins）。這套組合上限不低，但兩名投手都有傷病疑慮，小熊若想擊敗其他競爭者，可能還得進一步提高報價。光芒則可能送出福瑞特（Michael Forret）、捕手博丁（Caden Bodine）與傑克斯（Griffin Jax）。福瑞特接近大聯盟，傑克斯能立即投入投手群，較符合老虎希望同時兼顧現在與未來的要求。洋基模擬交易包為華倫（Will Warren）、羅德里格斯（Elmer Rodriguez）與內野手肯特（Kaeden Kent）。華倫具備大聯盟先發經驗，羅德里格斯則是農場重要投手，正好符合老虎要求以年輕投手為交易核心的方向。史庫柏雖是交易市場最強球員，但半季租借身分限制了價格。真正決定交易能否完成的關鍵，不是球隊願意交出多少名新秀，而是哪一隊願意拿出一名老虎相信能長期站穩輪值的年輕先發。史庫柏預計成為今年冬季自由市場最大咖之一，甚至可能挑戰投手史上最高合約。