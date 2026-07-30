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金州勇士今年休賽季幾乎沒有做出任何補強，球團內部認為新球季已無任何奪冠希望，當家球星柯瑞（Stephen Curry）甚至可能求去的謠傳滿天飛，稍早《The Ringer》記者Logan Murdock又加碼爆料，今年休賽季多位前鋒進入交易討論，除了詹姆斯（LeBron James）、「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）之外，還有塞爾提克為重整薪資空間，有意出售5屆全明星、總冠軍賽MVP布朗，勇士據傳就是可能下家，當時爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）透露，若勇士願意出4張首輪籤，就有機會在交易截止日前參與布朗爭奪戰。但最後七六人以2張首輪籤、2張次輪籤加上喬治（Paul George）為代價，成功換到即將邁入當打之年的布朗，勇士後續追逐詹姆斯也失利，今夏幾乎沒有做出任何實質性的即戰力補強，引發球迷不滿。稍早根據《The Ringer》報導中透露，勇士與塞爾提克在交易截止日前，確實討論過布朗交易案，其中涉及多個首輪選秀權、潛在的互換以及次輪選秀籤，但勇士經由內部討論後，最終決定主動中斷交易討論，報導中寫明，「這是他們自己的選擇，是他們自己決定不交易來布朗的。」稍早美媒《ClutchPoints》則發文討論勇士未來，透露勇士除選秀之外，沒有完成任何一筆陣容補強，儘管球隊管理層確實嘗試改變，追逐過詹姆斯與阿德托昆博。「然而，到了最關鍵時刻，管理階層卻不願孤注一擲全力押注。」報導最後補充，勇士今年已經認為無法奪冠，因而不打算做出大交易，大概率會選擇直接沿用現有陣容，征戰即將到來的2026‑27球季。