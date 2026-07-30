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台中市議會今(30)日進行「因應台中港啟動營建剩餘土石方收容作業」專案報告。針對市府都發局擬依「台中市營建剩餘土石方管理自治條例」，收取每立方公尺600元的回饋金以「平衡市場價格」，市議員李中痛批此舉猶如「竹竿裝菜刀」，不僅於法無據，更強調市府向民眾收費必須經由市議會審議。李中指出，依據「台中市營建剩餘土石方管理自治條例」第52條規定，都發局核准之民營土資場收受餘土，每年應提供一定金額作為社區營造、公共設施興建及土資場管理之用。換言之，收取回饋金的法源初衷是基於「維護市容環境及周邊公共設施」，而非用來干預市場。為解決近期的土石方處理問題，都發局制定相關收容作業規範。都發局長李政偉表示，目前台中港務公司針對土石進入填方區，訂有450元的收費標準；而經市府推薦的案件則須加收600元回饋金。他強調，此收費機制是與中央相關單位討論後所制定，主要目的是為了平衡土石方市場價格。對此，李中反駁，都發局引用自治條例收取回饋金，卻提出與法規（環境維護等）毫不相干的「平衡市價」作為理由，名目明顯不符。他直斥，市府向民眾收錢卻規避議會審議程序，作法簡直如同拿著「此路是我開」的理由強收買路財，極度不合理，要求市府必須將收費案送交議會審查。