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高雄市政府水利局積極推動汙水下水道用戶接管工程，截至今年6月底，高雄汙水區接管戶數已突破41萬戶，接管率從實施強拆作業前的61.02%，大幅提升至72.5%，水利局表示未來將持續投入39億元，預計於6年內再完成5萬戶接管，力拚接管率再提升10%高雄市政府水利局積極推動污水下水道用戶接管工程，採「逐年、逐區、逐里」方式分階段推動，並依強制接管程序召開里說明會及辦理巷道現勘，確認施工條件後安排派工施作。另針對尚未列入強制接管的私有後巷區域，水利局鼓勵同一水系住戶攜手合作，只要能提供至少80公分寬度（單側排水75公分以上）的施工空間及出水路，即符合施工條件，可辦理後續污水用戶接管。目前高雄市已開辦高雄、楠梓、鳳山溪、臨海、岡山橋頭、旗美及大樹等污水區建設，其中高雄污水區108年開辦強拆作業已來，已於三民區、苓雅區及鹽埕區辦理數百場巷道會勘，向民眾說明污水接管事宜，並公告自拆8,410戶，住戶自拆6,942戶(自拆率達82%)。對於不願意自拆影響民眾接管權益之違建，更採取違建處分7件。截至115年6月底，高雄污水區用戶接管戶數達41萬多戶，強拆作業開辦前之接管率61.02%提昇至72.5%，成績亮眼。未來水利局持續投入39億元積極辦理，預計於6年完成污水用戶接管5萬戶，提昇接管率10%。水利局表示，污水用戶接管可有效改善居家及社區環境，減少臭味及蚊蟲孳生，提升生活品質。未來將持續推動污水下水道建設及用戶接管作業，攜手市民打造乾淨、舒適、永續的宜居城市，相關資訊可至高雄市政府水利局網站查詢。