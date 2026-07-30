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▲李多慧受封日出茶太「打工甜心」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲李多慧現身日出茶太信義威秀店，現場大批媒體與粉絲包圍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日出茶太「芙緹沐」今夏新品，主打融合水果的果乳茶。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太推出李多慧聯名紙杯、簽名小卡等周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲李多慧太會擺拍，現場閃光燈不停。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：李多慧、六角國際共同創辦人王麗玉。（圖／記者蕭涵云攝）

▲李多慧魅力之大，信義威秀現場擠滿人潮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲多款日出茶太x李多慧周邊等大家收集。（圖／記者蕭涵云攝）

啦啦隊女神李多慧今（30）日以手搖飲料「日出茶太 Chatime」代言人身分，現身信義區威秀門市擔任一日店長，被封為打工甜心的她，透露最愛喝新品「金芒芙緹沐」三分糖少冰，推薦粉絲女神同款完美比例。現場大秀搬來台灣生活才知道的在地行話，結帳必問「會員、載具」笑翻全場。啦啦隊女神李多慧初夏6月宣布合作手搖飲料「日出茶太 Chatime」，推出的限定杯款與應援小卡都很受粉絲歡迎。今（30）日出席信義威秀店「日出茶太年度代言人李多慧粉絲同樂會」，提到手搖飲料簡直是她當初愛上台灣的起點。李多慧現場大方分享私心最愛的手搖飲料口袋名單，大推日出茶太剛推出的新品「芙緹沐」果乳茶系列，水果香跟鮮奶融合得剛剛好，是其他地方喝不到的獨家口感。」李多慧笑說，剛來台灣時喝手搖飲料都沒在怕，但住下來後之前有陣子發現好像不行，現場隨堂考李多慧，從招牌「靈魂珍珠」的熬煮悶泡技術、待客服務心法等，她都順利過關；最後大秀日出茶太與李多慧曾特別推出「芙緹沐應援舞」，今也邀請粉絲跳出應援力；感受到現場的熱情，六角國際共同創辦人王麗玉豪爽加碼，宣布當天送出100杯李多慧最愛的「金芒芙緹」請現場粉絲喝。今天更有先前透過發票登錄，抽獎脫穎而出的30位幸運得獎粉絲，獲得現場與李多慧「一對一同框三連拍」的專屬福利，沒想到女神還送上親手簽名的小禮物，一秒收服粉絲。