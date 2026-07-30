全台街邊藥局真的出現倒閉潮？從經營 28 年的老字號「啄木鳥藥局」，六月一次宣布熄燈 9 家門市，再到知名連鎖「台安藥局」爆發跳票倒閉危機，讓不少民眾驚覺藥局似乎正掀起關門浪潮。《NOWNEWS今日新聞》實際上財政部統計資料庫查詢，發現全台西藥銷售額雖然在去年衝上 869 億元新高，但總店數卻連續兩年下修，產業大洗牌正式開跑。
🟡台安跳票、啄木鳥關9店！全台藥局暴風洗牌
過去幾年因防疫物資與慢性病處方箋紅利，吸引大量異業資本狂開藥局，但盲目擴張的後果已開始浮現。連鎖「台安藥局」近日因財務失衡爆發跳票與連鎖倒閉危機，台南市政府已緊急介入，協助勞工申請假扣押防止資方脫產。無獨有偶，老字號「啄木鳥藥局」也在 6 月底一口氣關閉 9 家門市。儘管啄木鳥官方澄清為優化資源配置的正常調整，仍反映出中小型業者正面臨嚴峻的營運瓶頸。
🟡藥局銷售額衝破869億！店數連續兩年下滑
藥局市場看似熱絡，實則暗潮洶湧。據財政部最新營利事業統計，全台西藥零售業（4751-12）114 年總銷售額高達 869 億 584 萬元，年增 15.3% 創下歷史新高。然而，西藥局總家數卻從 112 年的 7,688 家、113 年的 7,685 家，下滑至 114 年的 7,624 家，兩年蒸發 64 家。整體藥局總數也在 114 年下修至 10,807 家，證實藥局狂開的時代已經結束。
🟡大樹示警300店門檻！中小型連鎖恐出局
藥局龍頭大樹藥局（6469）副總經理盧山峰在 2026 法說會上直言，過去 3 年業者的削價競爭與高薪搶藥師，大幅墊高營運成本。隨著競爭趨緩，2026 年將是轉捩點，市場將轉向「比誰撐得久」。大樹預估，未來能在淘汰賽中存活的業者，必須具備 300 家門市以上的規模優勢與多元商品力；缺乏議價優勢的中小型連鎖藥局，將面臨極大的退出或被併購壓力。
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過去幾年因防疫物資與慢性病處方箋紅利，吸引大量異業資本狂開藥局，但盲目擴張的後果已開始浮現。連鎖「台安藥局」近日因財務失衡爆發跳票與連鎖倒閉危機，台南市政府已緊急介入，協助勞工申請假扣押防止資方脫產。無獨有偶，老字號「啄木鳥藥局」也在 6 月底一口氣關閉 9 家門市。儘管啄木鳥官方澄清為優化資源配置的正常調整，仍反映出中小型業者正面臨嚴峻的營運瓶頸。
藥局市場看似熱絡，實則暗潮洶湧。據財政部最新營利事業統計，全台西藥零售業（4751-12）114 年總銷售額高達 869 億 584 萬元，年增 15.3% 創下歷史新高。然而，西藥局總家數卻從 112 年的 7,688 家、113 年的 7,685 家，下滑至 114 年的 7,624 家，兩年蒸發 64 家。整體藥局總數也在 114 年下修至 10,807 家，證實藥局狂開的時代已經結束。
藥局龍頭大樹藥局（6469）副總經理盧山峰在 2026 法說會上直言，過去 3 年業者的削價競爭與高薪搶藥師，大幅墊高營運成本。隨著競爭趨緩，2026 年將是轉捩點，市場將轉向「比誰撐得久」。大樹預估，未來能在淘汰賽中存活的業者，必須具備 300 家門市以上的規模優勢與多元商品力；缺乏議價優勢的中小型連鎖藥局，將面臨極大的退出或被併購壓力。