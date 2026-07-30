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一張白紙成為抗議象徵 源自2022年白紙運動

網友嘲諷：「越刪越讓人想起來」

漫威最新電影《蜘蛛人：重生日》（中國譯《蜘蛛俠：嶄新之日》）近日在中國上映，不過首映活動卻因一段看似平凡的合照影片意外掀起討論。在安徽合肥舉行一場首映會上，影迷依照主辦單位安排，高舉電影海報合影，然而從後方拍攝的畫面中，海報背面一片純白，遠看宛如眾人同時舉起白紙，不少網友立刻聯想到2022年震撼中國社會的「白紙運動」。相關影片隨後遭到下架，也讓外界再次關注中國對政治敏感符號的審查機制。綜合媒體報導，《蜘蛛人：重生日》於7月29日在中國正式上映，前一天安徽省合肥市中影國際影城舉辦首映活動，吸引大批影迷到場。活動中，觀眾依照安排舉起電影海報拍攝紀念照，原本只是一般宣傳橋段，卻因拍攝角度不同，引發意想不到的聯想。從網路流傳的側後方畫面可見，由於海報背面沒有任何圖案或文字，全是白色，數十名觀眾同時高舉海報時，畫面宛如集體舉起一張張白紙。影片曝光後，立即在中國社群平台引發熱議，不少網友留言稱「限時復刻」、「活動復刻」、「白紙回來了」，暗指2022年的白紙運動。不過，這段影片隨後出現異常變化，先是留言區遭到清空，不久後影片本身也被移除，引發外界質疑再次觸及中國官方對敏感政治象徵的審查紅線。所謂「白紙運動」，源於2022年11月新疆烏魯木齊一場住宅大樓火災。當時官方公布至少10人死亡，而當地因長期實施嚴格防疫封控，外界質疑圍欄、路障及封控措施阻礙民眾逃生與消防救援，引爆社會強烈不滿。隨後，中國多地民眾自發悼念罹難者，南京傳媒學院學生率先以高舉A4白紙的方式表達抗議。由於白紙沒有任何文字，卻象徵「不能說出口的話」，迅速成為反對言論審查及「動態清零」政策的象徵，抗議行動也擴及北京、上海、廣州等多個城市，被外界稱為「白紙運動」或「白紙革命」。在抗議擴大後，中國政府最終逐步鬆綁長達近3年的「動態清零」政策。不過，根據人權團體及國際媒體後續追蹤，不少參與者之後遭警方約談、拘留，部分人士更被以「尋釁滋事」或「煽動顛覆國家政權」等罪名追究責任，官方則將相關抗議描述為受到「境外勢力」影響。蜘蛛人首映影片遭下架後，也吸引不少海外網友及翻牆中國網友討論。有網友表示，「一張白紙能怕成這樣？」、「本來都快忘了，這一刪反而全部想起來」、「此地無銀三百兩」、「以後宣傳海報是不是要兩面都印」，也有人形容這是「頂級黑色幽默」。事件也再次凸顯中國網路內容審查的敏感程度。近年來，中國社群平台除了對涉及政治人物、社會運動及敏感歷史事件的內容加強管理外，就連部分具有象徵意涵的圖像、符號，甚至諧音與迷因，也可能因引發政治聯想而遭到刪除或限制傳播。此次一場原本單純的電影宣傳活動，因海報背面的白色畫面意外勾起白紙運動記憶，再次成為外界討論中國審查制度的案例。